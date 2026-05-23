別離無恙｜濱邊美波演繹被讚催淚　能聽逝者遺願︰首次睇劇本就喊

由目黑蓮與女星濱邊美波主演的電影《別離無恙》，香港自上映以來，一直叫好，而因為同是探討葬禮文化，而被稱為「日版《破‧地獄》。而戲中濱邊美波擁有一種特殊技能，就是可以聽到「逝者的聲音」，從而對處理禮儀工作，更符合逝者意願。而濱邊也坦言這個劇本一讀，便忍不住落淚。（現已上映）

由目黑蓮與女星濱邊美波主演的電影《別離無恙》。（《別離無恙》海報）

濱邊美波以初入行身份，跟目黑蓮學習做禮儀師。（《別離無恙》劇照）

濱邊美波以初入行身份，跟目黑蓮學習做禮儀師。（《別離無恙》劇照）

濱邊美波在訪問中透露，自己第一次讀完劇本後，便忍不住落淚，她坦言很難想像能聽見逝者聲音時的感受，當時更收到導演三木孝浩親筆信，希望她能珍惜面對家屬與逝者的情感，並予以極大信任，相信她能演出角色的成長歷程。雖然濱邊美波對於這封信的內容有點壓力，但私下也十分感激︰「希望《別離無恙》能為經歷離別的人帶來一些溫暖，『道別』雖然是最悲傷的事，但同時也蘊含溫柔與積極的力量。」

戲中同樣有不少個案，體現兩位禮儀師完成逝者遺願的專業態度。（《別離無恙》劇照）

而男主角目黑蓮，這次要挑戰飾演嚴謹真誠的生命禮儀師，為了詮釋角色，他私下反覆觀看影片練習禮儀上的動作，一絲不苟，希望每個細節都能展現對逝者與家屬的敬意。他坦言︰「我一直看著影片練習，動作必須要優美流暢，且不能有任何一點失誤，因此我帶著對逝者和遺屬的敬意，去塑造角色。」

另外，目黑蓮也透露拍攝現場的花絮，他表示：「在拍攝現場也意識到要以自己的行為舉止展現對生命禮儀師這份工作的態度。我在拍攝現場練習時，濱邊演員也正襟危坐地配合我，真的幸好有她在！」濱邊美波對此則客氣地說：「我只是坐著而已！」

濱邊美波在戲中，跟嫲嫲在深厚感情。（《別離無恙》劇照）

除此之外，濱邊美波也透露目黑蓮私下的敬業行徑。「由於納棺師的動作十分複雜，比想像中還需要用到力氣，連目黑演員都為此備受折磨。而且他比我們想像的還要忙50倍，有時結束拍攝行程後，深夜時他還要去練舞或去國外工作，從歐洲回來的那天也趕來拍戲，這樣的情況常常發生。」