無涯之約｜《無名指》導演轉戰港產動畫　李佳芯魏浚笙聲演力撐

一連三天的香港首屆Comic Con（HKCC）將於本周29-31日舉行，其中由《無名指》導演孔令政編劇及執導的本地最新奇幻動作動畫《無涯之約》，入選香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處贊助的第三屆「明日動畫」計劃，夥拍動畫監製朱漢威，即將帶來一部關於致命謊言與守護良知的未來科幻作品。

由《無名指》導演孔令政編劇及執導，本地最新奇幻動作動畫《無涯之約》。（《無涯之約》海報）

動畫《無涯之約》以少女五月為主角，講述未來世界受神秘「物質」入侵，人類感染後即變成恐怖怪物，盲目廝殺。（《無涯之約》劇照）

孔令政曾效力美國後期公司

動畫《無涯之約》以少女五月為主角，講述未來世界受神秘「物質」入侵，人類感染後即變成恐怖怪物，盲目廝殺。為生存而撒謊的人只會陷入更失控的絕境，真相竟隱藏在五月身上。星級陣容為《無涯之約》獻聲演出︰李佳芯聲演勇闖重災區查找真相的少女五月；任達華聲演暗中操控一切的中央醫院院長飛奧多；魏浚笙聲演手身不凡的災難應變部隊指揮官閻歌；盧慧敏聲演疫情下倖存的8歲女孩Anna。

香港新生代導演兼編劇孔令政，繼自編自導電影《第7謊言》、《見怪》及《無名指》後，今年突破性帶來個人首部動畫作品（《無名指》劇照）

李佳芯聲演勇闖重災區查找真相的少女五月。（資料圖片／陳順禎 攝）

李佳芯聲演勇闖重災區查找真相的少女五月。（《無名指》劇照）

香港新生代導演兼編劇孔令政，曾效力美國後期製作公司 Technicolor，負責《迷》(LOST) 與《實習醫生》(Grey’s Anatomy)等美劇的後期製作。繼自編自導電影《第7謊言》、《見怪》及《無名指》後，今年突破性帶來個人首部動畫作品，繼續身兼導演與編劇，與朱漢威合作無間，創作出全新動畫《無涯之約》，從原創故事出發，以大量2D手繪圖為基礎，使用最新AI軟件輔助進行動畫化。

伍允龍飾演的「王九」非常好打，與漫畫裡的殭屍風格差距甚遠。（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

伍允龍任動作顧問

動作場面更特別請來伍允龍任動作顧問，先以攝影機捕捉打鬥影像，再經AI轉化演變成動畫。孔令政自小熱愛日本動畫，一直希望有機會執導屬於自己、屬於香港的動畫作品：「大友克洋的《阿基拉》第一次讓世界知道：動畫可以比真人電影更成熟、更危險、更哲學；而押井守的《攻殼機動隊》更在1995年就預言了今天，包括：AI人格、網絡身份、人類與機器界線消失等現實，影響了後來很多科幻電影。《攻殼機動隊》把香港變成了『未來城市』。八、九十年代的日本動畫令亞洲創作者破天荒地相信：『我們自己的城市，也能成為科幻故事的舞台。』我因此也有了動力去創造自己的動畫IP。」

故事大綱

十四日前，燃燒著灰白尾焰的彗星劃破天際，引發「灰降」——人類遭黑色孢子「灰體」感染，異變為恐怖掠食怪物「骨灰」。官方全面封鎖消息，謊言迅速蔓延。網紅少女五月（李佳芯 聲演）孤身潛入中央醫院，帶著飛行機械人咘咘直擊災區核心。在停屍間內，一群倖存者彼此猜疑對峙，有人為生存而撒謊，竟瞬間失控成血腥殺戮。混亂中，五月救走小女孩Anna（盧慧敏 聲演），卻又再陷入重重圍殺。關鍵時刻，災難應變部隊指揮官閻歌（魏浚笙 聲演）現身，俐落地擊殺「骨灰」，卻只執行一個命令——帶走五月。與此同時，院長飛奧多（任達華 聲演）原來在醫院的控制中心一直監視著五月，暗中操縱全局。承諾過要守護Anna的五月，能否戰勝謊言、保存良知與真相？