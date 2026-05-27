曼達洛人與古古｜棄CG以布偶拍攝　內置30個摩打需4人同時操作

《星球大戰》（Star Wars）最新電影作品《曼達洛人與古古》（THE MANDALORIAN AND GROGU），全球上畫以來票房表現不俗。其中第二男主角「古古」，更成為「星戰」系列中最萌角色。當電腦特技發展得日新月異，古古這角色理應以CG製作，但為貫徹「星戰」風格，一直以來古古都是一個極度精細且技術領先的「實體布偶」。每一場戲的運作，都必須精確計算表演方式、視線對位、操偶師之間的接力配合，以及這名現場演出的角色，在每組鏡頭之間所需的重置時間。以下就同大家由設計到操作，全面解構古古之謎。



古古的神態非常像真。（《曼達洛人與古古》預告截圖）

這具布偶背後的技術數據令人驚嘆：它體內安裝了多達30個伺服摩打（Servos Motor）。（《曼達洛人與古古》預告截圖）

經 100 名藝術家與技術人員聯手設計

導演莊法來奧回憶，古古最初的設計是監製 Dave Filoni 在飛行途中，於餐巾紙上隨手勾勒出的草圖。隨後，由江道格（Doug Chiang）帶領的設計團隊將其細化，並交由傳奇特效工作室 Legacy Effects 執行實體製作。

為了賦予古古生命，Legacy Effects 動員了約 100 名藝術家與技術人員。整個團隊從最初的數碼設計、模型雕刻，到後期的模具鑄造、皮膚噴漆、手工植髮，甚至精細到眼球的透亮質感，每一步都為了讓皮膚與眼神看起來像具備靈魂。

古古的一舉一動，都是4至5位操作員通力合作的成果。（《星球大戰：曼達洛人與古古》劇照）

內置30個摩打需4人同時操作

這具布偶背後的技術數據令人驚嘆：它體內安裝了多達30個伺服摩打（Servos Motor）。在片場，往往需要4至5名操偶師同時發功，才能完成一次單一的表演。

為了達到完美的同步，操偶師們在拍攝時透過耳機即時溝通、互相給予信號，從而維持自然的視線，並讓古古的每一絲肌肉抽動、每一口呼吸都顯得穩定且符合現實物理感。Legacy Effects 的專家形容這「需要集眾人之力」，就像帶領一個龐大的家庭去共同演活一個生命。

曼達洛人與古古的相處，不時在散發喜感。（《星球大戰：曼達洛人與古古》劇照）

薛歌妮韋花︰看起來就是如此真實

今次《星球大戰：曼達洛人與古古》延續了《曼達洛人》，對於主要角色古古以實體存在的布偶拍攝手法，直接影響了現場的演員表現。貝哲羅柏斯卡指出，操偶團隊投入了 120% 的心力在古古的每一個情感瞬間。因為操偶師會全神貫注地觀察戲中發生的一切，並根據對方的演出讓古古做出即時反應，這讓演員感受到的是真正的對手戲。

薛歌妮韋花更是對此深有感觸，她表示接拍此片的私人動機就是想親近古古：「當他在你面前，你眼裡只會看到他的小臉和眼神。雖然我知道旁邊圍繞著很多人（操偶師），但他看起來就是如此真實。」

薛歌妮韋花視古古如真正演員般看待。（《星球大戰：曼達洛人與古古》劇照）

導演莊法來奧觀察到，薛歌妮韋花會趁拍攝空檔不斷跟古古說話、抱起他，甚至要求更多的互動鏡頭。（《曼達洛人與古古》預告截圖）

導演莊法來奧更大爆在片場中，觀察到薛歌妮韋花會趁拍攝空檔不斷跟古古說話、抱起他，甚至要求更多的互動鏡頭。莊法來奧因此靈機一觸，在故事中特別為他們創造了一些溫馨的瞬間。他認為，當這種電影工藝與演員的情感在片場交匯時，那份「魔力」就會自然產生，讓觀眾徹底忘記他是一個布偶。