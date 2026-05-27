走出人質事件｜廖子妤缺席首映　導演反駁指控︰唔係災難就唔拍得

電影《走出人質事件》，改編自2010年8月23日，在菲律賓馬尼拉發生的香港旅行團被挾持的人質事件，最終造成7人受傷、9人死亡（包括匪徒）。電影今日（26/5）舉行首映，不過有份參與的廖子妤、龔慈恩、李逸朗等，均未有出席。電影早前推出預告時，已被不少網民質疑是否在消費事件，在港人傷口上灑鹽？對於大家的意見，導演梁鴻華跟電影顧問，亦是事件其中一位生還者易小玲便接受傳媒訪問解說。



電影《走出人質事件》，今日（26/5）舉行首映，但主角廖子妤未有出席。（陳順禎 攝）

對於網民的不滿聲音，梁鴻華表示︰「睇咗套戲先，我不是要消費件事，是要看這位女士（易小玲）的奮鬥。」（陳順禎 攝）

導演梁鴻華︰並非大災難就不可拍成電影

有指電影已拍完近6年，為何選擇在香港人正在經歷宏福苑事件的傷痛時上畫？導演梁鴻華解釋電影當日拍攝都超過一年，拍完還要在香港及馬來西亞補戲，所以都花了不少時間。至於選擇大家經歷傷痛時上畫，梁鴻華表示︰「唔開心、不幸的事年年月月都有，我們不是專登去凸顯哪件事比較慘，我拍這部戲時，基於易小玲個兒子在我學校修讀一些電影課程，從而認識了易小姐，知道她經歷的苦難非常艱難，做過34次手術，對生命的熱誠是值得敬佩，所以決定將這個故事拍成電影。世界上很多大型災難如911都有拍成電影，並非大災難就不可拍成電影。」

《走出人質事件》中，廖子妤飾演記者，為傷亡者尋找公義。（《走出人質事件》劇照）

導演梁鴻華強調拍攝時，不是要呈現當日最真實的一面。（《走出人質事件》劇照）

易小玲︰睇戲那刻都會喊

導演梁鴻華亦強謂，部戲不是要刻意重現當時車上的真實情況︰「這不是我拍這部戲的出發點，所以巴士上的人物，當中的姓名、性別、職業等等，全部資料都跟事實不相符，部戲只是講出匪徒用不公義的手法去爭取公義，以及有一班來旅遊的人士遇上不幸。」而作為電影顧問的易小玲，也提及過程都是跟導演講述事件，自己看過部戲，都覺得很感動︰「別說我是其中一位傷者，其他人當成一部普通電影去睇都會好感動。我覺得部戲拍得好真實，每位演員都不會演得好真實。重提件事不會很痛苦，都事隔十幾年，其實都放開了。不過睇戲那刻都會喊，自己小朋友都有一齊睇。」

導演梁鴻華表示拍《走出人質事件》，最大原因是要拍出易小玲對生命的熱誠。（陳順禎 攝）

導演呼籲大家先看電影再討論

對於網民的指責，會否感到不公道？導演梁鴻華則覺得︰「沒有公不公道，把口在別人身上，始終言論自由是非常寶貴，大家睇咗套戲先，我不是要消費件事，是要看這位女士的奮鬥。今日首映，我都有邀請事件中其餘的生還者（李瀅銓），還有當時給予幫助的前立法會議員涂𧫴申，不是要大家去回憶件事，是從另一角色去看這件事。而我最大遺憾，是事件中已故導遊謝廷駿的哥哥謝志堅，他都有上來我公司傾過幾次，商討故事的方向，好可惜現在上畫他冇機會欣賞。」謝志堅於2025年5月19日離世。