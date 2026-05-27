火遮眼｜慎入！超大尺度預告　鐵錘轟頭手指插眼斷手隨身幕幕驚心

由《九龍城寨之圍城》金像獎最佳動作設計谷垣健治執導、《樹大招風》金像獎最佳導演許學文監製兼編劇、雲集5大世界級武術高手演員包括謝苗（Xie Miao）、林科燈（Joe Taslim）、黎唯（Brian Le）、岩永丞威（Joey Iwanaga）及雅彥·魯伊安（Yayan Ruhian），武打動作電影《火遮眼》（The Furious）揚威多個海外影展，將於6月12日上映，而今日（27/5）就發布超大尺度的血腥預告，鐵錘轟頭、刀起手落，拳拳到肉，腳腳斷骨，幕幕驚心。

謝苗在戲中的武器，除了一雙手就是一個鐵錘。（《火遮眼》預告截圖）

鐵錘敲腳，威力直逼收山腳。（《火遮眼》預告截圖）

犯罪集團對小朋友零憐憫。（《火遮眼》預告截圖）

極致武打動作 三級場面「衝擊眼球」

《火遮眼》正式預告今日曝光，連場超大尺度激戰畫面直轟觀眾眼球，毫無保留呈現殊死搏鬥帶來的痛快感，看得觀眾手心冒汗，爽度爆錶。單憑預告中的武打畫面，已見拳拳到肉，腳腳斷骨，影片開首已警告大家︰「不喜暴力者慎入！」。習武之人王偉（謝苗 飾）的女兒被走私兒童組織擄走，眼見市內發生多宗兒童失蹤案，但面對腐敗的警察投訴無門，渾身怒火的他對綁匪狂追猛打，重錘擊頭，敲斷腳骨，敵人有多惡，他就有多凶狠！可是敵方的邪惡組織亦高手林立，冷血殺手弓箭狂發直擊要害，而預告中最挑戰電檢尺度的畫面莫過於徒手插眼、冰屍斷頭，與及狂刀砍斷手臂，短短的預告已絕對讓人腎上腺素飆升。戲中演員位位武林高手，谷垣健治導演鏡頭之下招招絕殺，誠邀觀眾一同踏上極限復仇之旅！

面對更強對手，都係用鐵錘，巨大鐵錘。（《火遮眼》預告截圖）

火遮眼時，真係冇數講，一嘢轟落去。（《火遮眼》預告截圖）

鐵頭功吖喇！（《火遮眼》預告截圖）

《火遮眼》強調真實武術、近身格鬥與世界級動作演員的真實表現。而製作上，由香港金像團隊包辦，包括《九龍城寨之圍城》金像獎最佳動作設計谷垣健治執導、《樹大招風》金像獎最佳導演許學文監製兼編劇、《神探大戰》《樹大招風》金像編劇麥天樞及《九龍城寨之圍城》《智齒》金像編劇岑君茜聯手編寫。電影幕前更是陣容鼎盛，雲集了世界各地5位武術高手演員演出，包括《洪熙官》《給爸爸的信》謝苗、《真人快打》《突擊死亡塔》林科燈、《奇異女俠玩救宇宙》黎唯、《浪客劍心最終章：The Final》《肥龍過江》岩永丞威及《殺神John Wick 3》《突擊死亡塔》雅彥·魯伊安，各個武術高手有獨特格鬥風格。

手指公插爆眼，預告配埋聲效，睇到驚。（《火遮眼》預告截圖）

「葉問」會連環打，謝苗都會。（《火遮眼》預告截圖）

打到爆頭。（《火遮眼》預告截圖）

人死咗，隻手仲捉實佢隻腳。（《火遮眼》預告截圖）