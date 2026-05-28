屍殺禁區｜44歲全智賢大騷Fit爆身形　公開飲食及運動嚴格規條

電影《屍殺禁區》由全智賢、池昌旭主演，負責執導的就有至今，仍是香港史上最賣座韓片《屍殺列車》紀錄保持者，延尚昊導演。《屍殺禁區》在韓國自上映以來，一直掀起熱話，不單短短四天已衝破100萬入場人次，其喪屍的世界觀及活動形態，都成功開創新視點。

全智賢在《屍殺禁區》中飾演生物學家，最後以專業知識去對付喪屍病毒。（《屍殺禁區》劇照）

《屍殺禁區》在韓國放映以來，掀起極大迴響。（《屍殺禁區》劇照）

電影在韓國一直有宣傳，而全智賢也全程配合，而日前，她在韓國出席謝票活動時，一件貼身的深灰色上衣，短身外套，露出超靚的小蠻腰，既有腹肌又有馬甲線，線條明確，層次分明，體態撩人，所以一出場，不單令現場人士尖叫，影片流出後網民也近乎暴動。

這張謝票現場相，震撼了網民。（ Showbox@IG相片）

跟影迷合照時，更騷出完美的腹肌線條。（Threads影片截圖）

不少網民都對眼前畫面大惑不解？紛紛追問「真的44歲？」、「已是兩名孩子的媽媽，合理嗎？」、「似20歲體態」大家都不敢相信眼前所見的真相。不少媒體都因此，重溫全智賢在過去的訪問中，透露自己嚴格執行的飲食管理，例如平時並沒有吃早餐習慣，更會把午餐延後至下午2點才吃，當然會吃得比較豐盛一點，但仍以健康主，隨後又將晚餐提前吃，模式就似坊間所講的168。

近睇固然震撼，就算遠睇，都感受到那份線條帶出來的自信。（Threads影片截圖）

近睇固然震撼，就算遠睇，都感受到那份線條帶出來的自信。（Threads影片截圖）

近睇固然震撼，就算遠睇，都感受到那份線條帶出來的自信。（Threads影片截圖）

至於運動方面，全智賢說話每天都會運動，而且一定安排在上午。即使當天有工作在身，但只要開工時間較晚，也一定會先做運動，而且她覺得運動後，體力會變更好，對拍攝現場的工作也很有幫助。