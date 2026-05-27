唐文龍回想與楊思琦合作愉快　遇片場欺凌會出聲︰大家都知我性格

由姜皓文主演的馬來西亞電影《蠱降》，今晚（27/5）舉行首映，好友唐文龍雖要趕往內地工作，都特別出席撐黑哥場。而一副滿佈鬚根的樣子，就是為新工作做準備。近日，在電視劇《人生馬戲團》（2006）的舊拍檔楊思琦，被指在另一套劇《翻叮一族》中被職場欺凌，在接受傳媒訪問時，唐文龍表示早前一直不在港，未有留意新聞，但回想當年與楊思琦的合作，就表示相當愉快。

好友唐文龍雖要趕往內地工作，都特別出席撐黑哥場。（陳順禎 攝）

唐文龍未有留意舊拍檔楊思琦近日的新聞，但就表示當日跟對方合作愉快，沒有不咬弦情況。（陳順禎 攝）

回想跟楊思琦合作愉快 「係最尾遇到……」

問到在片場時，可有遇過演員間有欺凌的情況，唐文龍都老實回應︰「話冇你都唔信啦，通常都係可以用好和平的方法解決，但有時都會有拗撬。大家做呢行嘅，都係用情緒去工作，所以有時不少免有情緒問題，大家有咩唔啱就傾到啱，我哋始終係專業，我哋嘅情緒由0到100可以喺3秒鐘內就出現，呢樣係要靠自己經驗去控制，係唔容易，但冇嘢係傾唔掂。」

劇集《人生馬戲團》於2005年拍攝，當年在番禺拍攝外景，劇組工餘到卡拉OK消遣時，遇到歹徒襲擊的暴力事件。（《人生馬戲團》劇照）

對於有指楊思琦在片場扮可憐搏同情，與思琦合作過《人生馬戲團》的唐文龍就表示當日合作冇問題，好愉快。「如果有問題就當日已經出聲，我同佢相處係OK。早幾年撞到都有加番聯絡，但的確冇經常傾偈，希望佢冇事啦！（即是當日整個合作過程都愉快？）愉快！係最尾遇到……嗰個今日就唔講啦。」當年劇組在番禺拍攝外景，工餘到卡拉OK消遣時，遇到歹徒襲擊的暴力事件，劇中兩位女主角鍾嘉欣與楊思琦更一度失蹤，轟動全城。

為人向來正直不平則鳴的唐文龍，如在片場見到欺凌情況，都會選擇出聲。（陳順禎 攝）

如發生欺凌事件會出聲︰大家都知我性格

為人向來正直不平則鳴的唐文龍，記者問到如果在片場見到這些欺凌情況，可會挺身而出？「大家都知我性格，有時講嘢都唔係好識兜圈，通常我係用好友善的態度去擺平一啲矛盾，因為我個樣已經係咁，再惡就唔係咁好，所以我係會出聲，但都要睇情形。同埋正當雙方有爭拗，你偏幫一邊，另一邊都會覺得冇面冇下台階，所以有時都係講中肯的說話，讓大家都有下台階就最好。」

而唐文龍早前亦夥拍「Hey Brother」的成員，黃智賢、李思捷、麥長青、曹永廉，一同到美國登台及宣傳，這亦是「Hey Brother」第一次的越洋活動。「我哋好開心，當地華僑都反應好熱烈。」