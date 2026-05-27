蠱降｜姜皓文推介戲中三級場面　拍完有所警剔︰唔會周圍剪指甲

由姜皓文（黑哥）主演的馬來西亞電影《蠱降》，今晚（27/5）舉行首映，電影在馬來西亞榮登史上最高票房的本土恐怖中文片。對於在當地票房大收，黑哥都表示興奮︰「當地而家都少呢種題材，香港更少，三級就更加少，能夠上到畫都好開心。入面啲三級場面真係要睇，各人口味不同，我頂得住，我化妝師就話唔得！都幾衝擊眼球。」（電影現已上畫）

由姜皓文（黑哥）主演的馬來西亞電影《蠱降》，在馬來西亞榮登史上最高票房的本土恐怖中文片。對此，黑哥都表示興奮︰「當地而家都少呢種題材，香港更少，三級就更加少，能夠上到畫都好開心。」（陳順禎 攝）

姜皓文太太都有出席首映。（陳順禎 攝）

今次拍攝前，黑哥要有兩件事情要準備，首先是要見降頭師，了解降頭是甚麼一回事。「降頭唔一定係害人，都可以幫人，最主要跟師父學手勢同程序，師父都帶一啲中過降頭嘅人，同我哋分享經歷。」而另一件就是學泰文︰「因為有泰文對白，極難！我語言天份係極差，泰文就更加差，唔係去多幾次泰國就識，今次都專登去學。」

黑哥姜皓文在戲中飾演降頭師。（《蠱降》劇照）

拍攝前要跟師父學習施降手勢及程序。（《蠱降》劇照）

拍攝時一直聞到怪味︰「師父一嚟到，陣味就冇咗」

至於跟師父學習時，都有些奇異經歷。黑哥︰「有個師父帶埋佢養的『小朋友』出嚟，同我哋見面傾偈。」至於拍攝時，有一場極陰森的場面，就令黑哥非常難忘︰「我哋有一場戲，在荒廢的空地拍攝，拍攝施降時的步驟，現場所有法器都是真的，所以個場面都幾震撼，而且現場不時會聞到陣陣奇怪的味道，好難聞。但又好奇怪，到第三日師父一嚟到，陣味就冇咗，仲變咗陣陣花香，我有問師父點解，佢冇答我。」對降頭有深入了解後，日後去東南亞旅行會否有所警剔？「以前去東南亞工作已經會，好似會執番啲頭髮呀，唔會周圍剪指甲，行開咗杯茶就唔好再飲咁。」