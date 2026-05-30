元華最愛《東方禿鷹》一角　伍允龍演王九要捱打︰除衫全部拳頭印

《香港Comic Con 2026》昨日（29/5）開幕，除了有不少動漫展品外，電影都是Comic Con的重要元素之一，其中元華跟伍允龍就在場內舉行一個座談會，主題為「道高一尺 魔高萬丈，反派的功夫精神》，二人分享在演戲多年，飾演歹角的經驗。雖然伍允龍從影多年只在《九龍城寨之圍城》演一次歹角王九，但就令他人氣急升，奠定新一代歹角之路。



元華與伍允龍，在《香港Comic Con 2026》舉行座談會，分享演反派的經驗。（許育民 攝）

伍允龍︰唔好覺得自己係反派

主持人問到二人對於演反派的心得，伍允龍覺得最重要是不要當自己是反派，要找一個立足點令自己言之成理。「唔好覺得自己係反派，畀個理據自己覺得做嘅嘢係正確。」所以王九一角，伍允龍都給予他變壞的理由。「佢明顯係壞人，因為佢自卑，自己冇乜地位，又經常被大老板欺壓，於是畀個理由佢去爆。」對於正派與反派，伍允龍就坦言反派的確有更多發揮︰「正派是要保護個角色，呢個係屬於觀眾的視點，反派就可以癲啲衰啲，係好玩啲。」

伍允龍在演王九時，雖明知他是壞人，但也要將他變壞的原因合理化。（許育民 攝）

演過不少歹角角色的元華，對於演反派的心得就是︰「冇乜武德，缺德就有！」在講求真功夫的年代，元華演的反派往往要跟正派拳拳到肉，見招拆招。「真係打到手腫腳腫，唔係做唔到嗰份逼真感覺，就算做足保護措施都冇用，遍遍中嘅就係冇做保護嘅位。」不過無論演正派還是反派，元華都相當享受︰「演反派可以打人，正派就負責搞笑都好玩。演反派最好演到觀眾睇到你唔耐煩，好想掉雞蛋，咁就叫演得好喇！」

元華跟伍允龍在場內舉行一個座談會，主題為「道高一尺 魔高萬丈，反派的功夫精神》，二人分享在演戲多年，飾演歹角的經驗。（許育民 攝）

元華尷尬演強姦犯︰做完我面都紅晒

要元華數從影以來最難忘角色，他立即揀來《東方禿鷹》中的越南將軍。「鍾意佢古靈精怪，拎把扇撥下撥下，見到人衰就騎騎笑。」儘管演過不少反派，但華哥都有一種角色是演得極不自然，極不舒服。「我覺得最尷尬是演強姦犯，自己做唔到呢種感覺，但要硬住頭皮去做，埋到位都唔諗咁多，導演叫你點做就點做，但你就係做唔到嗰感覺，導演猛嗌Cut再試過，做到好為止，但做完我面都紅晒，覺得好醜。」翻查資料，元華曾在《急凍奇俠》中演反派鳳三，在明朝時姦殺黎燕珊飾演的南昌郡主。

要元華數從影以來最難忘角色，他立即揀來《東方禿鷹》中的越南將軍。（《東方禿鷹》影片截圖）

儘管演過不少反派，但元華對於演強姦犯，就是有種極不自然，極不舒服的感覺。（許育民 攝）

王九氣硬功頂頂頂 「一Cut機我除衫，嘩！頂吖！」

對於伍允龍而言，入行以來演過龍成虎《城寨英雄》、馬永貞《惡戰》、李小龍《龍之誕生》，都是自己難忘的角色，不過要數最大迴響，當然是反派的王九，只是該角色都受過不少苦頭。「我演電視劇《城寨英雄》時，對手（歐瑞偉）是刀槍不入，點打佢都冇事，當時我仲笑佢好難做，因為所謂刀槍不入即係不停捱打！點知去到《九龍城寨之圍城》，變咗我要做刀槍不入，要承受嗰份痛苦，扮唔痛，其實每一拳都好痛。」

鏡頭前刀槍不入的王九，鏡頭後有苦自己知。（許育民 攝）

伍允龍憑電影《九龍城寨之圍城》中飾演大反派「王九」一角入型入格而人氣急升。（《九龍城寨之圍城》劇照）

回想有一場要跟四子決鬥，其中一個鏡頭要在鐵閘上被German（張文傑）打，那場戲至今仍記憶猶新。「佢嘭嘭嘭聲咁打我心口，我仲要話頂頂頂，咁扮冇事。一Cut機我除衫，嘩！頂吖！係見到一粒粒啲拳頭印，就係有呢種痛苦。」而伍允龍都分享功夫是有正反之分，同一種功夫，反派和正派耍起上來都要有所不同︰「好似大家都用洪拳，反派會唔會狠啲呢？所有動作戲都要按角色性格出招，根據角色給予的動力。」