馮德倫邀「法國賭神」宣傳新IP　「細個跟佢學魔術識女仔」

一連三日的《香港 Comic Con 2026》來到第二日活動，有馮德倫創作的全新動漫角色「BUCKET MAN」，場內更有一個約4米高的吹氣版展出。而為宣傳這個IP，馮德倫專誠從紐西蘭邀請自己的魔術師父，即王敏德哥哥Declan，以《賭俠II之上海灘賭聖》中「法國賭神」的形象亮相，一出場更爆戲中金句：「我要驗牌！」。

馮德倫創作的全新動漫角色「BUCKET MAN」，場內更有一個約4米高的吹氣版展出。（許育民 攝）

「法國賭神Pierre Cashon」，有睇過《賭俠II上海灘賭聖》一定記得。（電影截圖）

二人在台上除表演魔術，更來一場賭檯決戰，最後馮德倫敗予對方的「特異功能」。原來二人早在30年前已認識，馮德倫就是要求他教自己魔術。「當年的學費就係幫佢寄嘢返紐西蘭，那時候未有YouTube，想學一樣嘢真係好難。」因為Declan 認識馮德倫的中學老師，一次來校教授便從此愛上。

Declan在現場表演多項魔術。（許育民 攝）

馮德倫笑指當年是為追女仔才學魔術，可惜未有成功過：「可能嗰陣好肥。」至於太太舒淇是否迷倒他的魔術而被私有化？「點會呢？梗係靠我個樣嘛！」

雖然Declan在紐西蘭生活，不過馮德倫都有一直跟他保持聯絡：「今次係專登請佢嚟香港出活動，佢喺紐西蘭有自己生意教人釣魚。不過我要強調一點，傳媒不時寫錯Declan係王敏德弟弟，其實佢係哥哥，佢大過王敏德。」

馮德倫笑指當年是為追女仔才學魔術，可惜未有成功過。（許育民 攝）

雖然Declan在紐西蘭生活，不過馮德倫都有一直跟他保持聯絡。（許育民 攝）