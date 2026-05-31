無涯之約｜李佳芯聲演16歲要練習　《悠長假期》8月拍魏浚笙等睇

首屆《Hong Kong Comic Con》一連三日正在進行中，不少全新創作都在會場上正式公布，昨日（30/5）就到《無名指》導演孔令政執導，李佳芯（Ali）、魏浚笙（Jeffrey）聲演的港產動畫《無涯之約》舉行發布會，分別公布李佳芯聲演16歲的少女主角五月，而魏浚笙就聲演身手不凡的災難應變部指揮官閻歌。



導演孔令政（右二），帶同兩位聲演的男女主角魏浚笙（Jeffrey）與李佳芯（Ali），一齊出席發布會。（許育民 攝）

在《無涯之約》入面，魏浚笙聲演身手不凡的災難應變部指揮官閻歌，而李佳芯就聲演16歲的少女主角五月。（許育民 攝）

會上播出動畫《無涯之約》首集的片段，而該動畫會推出一共12集，第一集會以電影模式在戲院上映，隨後會繼續發展成IP，有機會推出真人版電影、玩具、漫畫等產品。今次是Ali與Jeffrey首次看到完成後期的預告，Ali大讚超越港產水準。「呢個版本多咗好多聲效，中間又加咗啲剪接位同畫面，感覺好震撼，有種唔似本地製作的感覺。」

任達華在《無涯之約》聲演大反派飛奧多。（許育民 攝）

Amy盧慧敏就聲演8歲的女孩Anna。（許育民 攝）

Ali尋找16歲聲線 Jeffrey盛讚對方演真人版都冇問題

今次要聲演一個16歲的少女角色，Ali都覺得有一定難度。「配16歲把聲，絕對唔可以用平日把聲，但又唔可以刻意扮細路聲，自己做觀眾睇配音版時，太作狀的聲都會令自己好出戲，所以我要保留真實性，又要代入角色有打鬥、鬧人的情緒。其實我一直覺得配音係難過做戲，做戲有表情可以知道個力度去到邊，但單單聲線，係要用多好多倍力度去演繹。」問到Jeffrey可有難度，他又一貫中二病發作︰「最困難地方係……冇嘅，只要享受配音角色，當你好投入個角色時，其實係好正，好好幻想自己是戲中人物。」

李佳芯聲演16歲的少女主角五月。（《無名指》劇照）

魏浚笙聲演身手不凡的災難應變部指揮官閻歌。（《無名指》劇照）

導演孔令政在台上表示，如果動畫受歡迎，會朝住向真人版電影製作進發，更可考慮找回聲演的演員飾演戲中角色。問到Ali有冇信心演二八年華的少女？Ali︰「導演係咪真係會搵番我先？可能到時搵番個真係16歲嘅演員。」Ali隨即將個波交畀Jeffrey︰「你有信心演打戲？」冷不防Jeffrey一下回傳︰「我打係OK嘅，咁16歲嗰個係幾……（Ali︰棘手嘛？）唔棘手，直情係得添啦，使乜諗啫，直頭係佢啦！」Ali都笑言現在AI好方便，自己亦都演過AI機械人，大家接受到就可以。」

Jeffrey盛讚Ali演16歲的真人版都冇問題。（許育民 攝）

Ali懷疑導演隨便說說，如果屬賓要AI幫手。（許育民 攝）

《悠長假期》8月開工 Jeffrey拒答Ali同呂爵安襯唔襯？

此外，問到港版《悠長假期》何時開工？Ali表示大約8、9月便開拍，大家都已經有坐低見面，亦開始訂實故事大綱，著手去寫劇本。「主要傾好個角色設定，只要個基礎打得好，之後所有嘢都容易啲行。我自己都好鍾意套劇，重播我都有翻睇。」

問到Jeffrey可有期待︰「今次好開心可以做觀眾呀，等佢拍完就可以一齊睇個港版《悠長假期》。」但當記者問到覺得Ali同呂爵安襯唔襯？Jeffrey突然有口難言，依依哦哦咗幾秒，Ali都立即扮行開︰「你可以隨便答！」但Jeffrey依然未有正面回應︰「其實今日係《無涯之約》宣傳，嚟到Comic Con我好開心啦，今次女主角就係Ali……哎呀！你拍得就開心啦，呢啲問題唔好交畀我。」到Ali企番埋位後，記者就要她表態覺得Jeffrey同Edan邊個靚仔啲？今次到Ali遊花園︰「不如講番《無涯之約》啦……哈哈……」大家不了了之。

記者問到覺得Ali同呂爵安襯唔襯？Jeffrey突然有口難言，依依哦哦咗幾秒，Ali都立即扮行開︰「你可以隨便答！」（Viu1影片截圖）

記者問到覺得Ali同呂爵安襯唔襯？Jeffrey突然有口難言，依依哦哦咗幾秒，Ali都立即扮行開︰「你可以隨便答！」（Viu1影片截圖）