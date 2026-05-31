《仙樂飄飄處處聞》Julie Andrews激罕露面　90歲容貌宇宙級凍齡

荷里活經典歌舞電影《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）去年迎來60周年紀念，而現年90歲的女主角英國老牌女星Julie Andrews的近況亦成為外界焦點。久沒露面的Julie Andrews近日罕有為現身為「世界柏金遜病聯盟」（WPC）拍攝片段，呼籲大眾預防柏金遜病。

荷里活經典歌舞電影《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）去年迎來60周年紀念。（《仙樂飄飄處處聞》劇照）

Julie Andrews激罕露面

Julie Andrews日前為「世界柏金遜病聯盟」（WPC）拍攝片段，久未露面的她穿上白色T恤及灰色冷衫，精神飽滿面色紅潤，容貌與過往變化不大。雖然已經90歲，但Julie依然繼續工作，近年仍為Netflix劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）擔任旁白。另方面，Julie Andrews與安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演的迪士尼賣座喜劇《走佬俏公主》（The Princess Diaries），近年一直傳出將開拍第3集，但至今仍未有聲氣。

久沒路面的Julie Andrews日前為「世界柏金遜病聯盟」（WPC）拍攝片段，已90歲高齡的她依然精神飽滿。（WPC圖片）

Julie Andrews90歲容貌宇宙級凍齡

有大批網民看到Julie Andrews的最新狀態，都不禁大叫驚訝，更指她的容貌多年來沒變，凍齡力屬宇宙級，令人驚歎，更有人留言表示：「她已經90歲？」、「樣貌都沒變過」、「保養得很好！」、「宇宙級凍齡」、「真善美的化身」、「依然優雅美麗」、「90歲的狀態太好了吧」。