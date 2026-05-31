寂靜的朋友｜梁朝偉花半年鑽研腦神經科學　還原合作背後深刻原因

由高先電影有限公司發行，匈牙利名導伊迪高安怡迪執導，影帝梁朝偉領銜主演的電影《寂靜的朋友》，目前正於全港大銀幕熱映，口碑載道。電影榮獲第82屆威尼斯影展「國際影評人聯盟獎」，是梁朝偉首次主演的歐洲電影，也是他自2023年在第80屆威尼斯影展榮獲終身成就金獅獎並成為史上首位獲得此殊榮的華人演員後的矚目新作。

梁朝偉日前參與了一場特別放映場的深度映後談。

日前，梁朝偉繼出席第50屆香港國際電影節香港首映後，再次現身宣傳新作，參與了一場特別放映場的深度映後談。消息一出便引起轟動，場次門票旋即售罄，全場座無虛席。電影放映結束後，全場響起熱烈掌聲，梁朝偉焦點登場，攜手資深影評人紀陶展開一場長達一小時的深度映後對談，分享拍攝幕後的點滴與心得。

梁朝偉與入場的影迷大合照。

在《寂靜的朋友》中，梁朝偉飾演一位因疫情滯留異鄉的腦神經科學家，於德國從事學術講學，並受靈性啟發，與校園中的百年銀杏樹展開跨物種、跨語言的深刻聯結。這個角色由導演伊迪高安怡迪專門為梁朝偉度身訂造，梁朝偉透露，為了貼近角色，他破紀錄地用了六個月時間進行準備，鑽研腦神經科學、植物學和哲學資料，並與導演深入討論中西哲學。在映後談中，梁朝偉還提及英國哲學家Alan Watts、英國腦神經科學家Anil Seth，以及意大利生態科學家Monica Gagliano的相關理論與研究，將電影背後的知識背景展現給觀眾，帶領大家進入這部充滿哲思魅力的電影世界。

在《寂靜的朋友》中，梁朝偉飾演一位因疫情滯留異鄉的腦神經科學家，他花半年鑽研腦神經科學、植物學及哲學。

在與影評人紀陶的過往訪問中，梁朝偉曾提到，導演伊迪高安怡迪在邀請自己出演電影《寂靜的朋友》時，表現出非比尋常的堅定態度，甚至對梁朝偉說：「如果你不接拍這角色的話，那麼我也不拍這個故事了，索性再寫另一劇本。」當時談及導演堅定的選擇，梁朝偉笑言自己一直沒有追問過原因。

梁朝偉還原了導演邀請他合作背後的深刻原因。

映後談中，梁朝偉進一步透露，訪問後他特地向導演發了一封詢問的電郵，希望能了解導演如此篤定的原因。導演的回信讓他深受感動，特別在映後與觀眾分享了這段珍貴的書信內容，並即場翻譯導演的文字，還原伊迪高安怡迪對創作初衷的深刻描述。以下是電郵的整理內容，由梁朝偉親自提供：

「親愛的Tony，你俾咗我一個好難的課題去思考——就係因為這一日繞著『如果你拒絕演出，我會唔會再寫另一個劇本』這個問題打轉，令我對自己好多工作上的習慣有了新的自覺。某程度上，係一次頗有意思的內心旅程。

每當我開始投入一部電影，那個狀態係非常混亂的——創作上的混亂。除咗內心深處那股驅動力、那把指南針之外，什麼都不穩定。那種指南針會以夢遊者般的確信告訴我，某個方向、某個元素係唔係屬於這片創作混沌的。這係一個充滿激情的過程——你所有感官都高度活躍，但唔係以一種有目的、有邏輯的方式運作。它係一連串如燈籠般乍現的意識，一個又一個的啟示。

當我睇到你的一個簡單訪問，我有種無法解釋的感覺——我好像已經非常了解你，深深明白你，並且想為你度身寫一個角色。《2020》中的這個角色，以及整條故事線，都係由你塑造出來的——更準確地說，係由我想像中的你塑造的。最令我驚喜的係，當我後來真正認識你一點之後，發現我的想像竟然驚人地準確。

劇本唔係一個故事，劇本裡的場景和元素更像係導航用的路標——它們標示著我嘗試建立的宇宙。這些元素當中，好多都像幻象一般向我湧現。那係極其強烈的元素，充滿感官和情感，能夠以一種隱秘的方式表達電影的本質。可以係一個地點、一句說話、一段音樂——或者，就像你，係一個人。當某樣東西以幻象的力量觸碰你，它係無可取代的。它以隱秘的方式承載著電影的本質。這個過程遠離理性思維，就算對我自己而言，它都係一個謎。

拍攝時，我創造出一種足夠自由、足夠靈活的素材，令這種創作混亂的腎上腺素感覺能夠一直延續到後期製作的最後一刻。即使拍攝安排得極之有序（我不喜歡浪費任何人的精力），我們共同創造出來的質感，係帶有一種內在自由、一種內在豐富性和靈活性的東西。推動我每個決定的力量，只有部分係理性的。我最主要的任務，係保持那股感性的、難以簡單翻譯的能量繼續活著、繼續發光——那是整個項目背後的根本。我花了好多精力把這些傳遞給我摯愛的同事們，讓我們所有人都能在這個力場中自由而和諧地移動。就好像一起跳舞——你唔需要向舞伴解釋你為什麼下一步要踏向某個方向——你們一起，和諧而自由地移動。所以，當我以那種極度開放、極度警醒的心靈狀態望著你的訪問時，一整個宇宙向我敞開了。你唔係一隻現成外套的羊，你係那件外套的精細羊毛布料本身。我又怎可能用其他布料來代替呢⋯⋯？」

梁朝偉公開電郵令觀眾深刻感受到兩人合作的默契與信任。

導演形容，梁朝偉如同故事不可替代的中心，這封電郵真摯而充滿藝術情懷，也讓觀眾深刻感受到兩人合作的默契與信任。放映當晚，現場觀眾沉浸於電影帶來的深邃情感與哲思世界。梁朝偉在映後談中，除資料解析外還分享拍攝過程中的心路歷程，展現他對角色的執著與專業。這場珍貴的對談，令在場的影迷深表難忘。