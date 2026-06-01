愛你致死不渝｜僅75萬拍出年度賣座恐怖片　導演竟是26歲YouTuber

知名恐怖片製作公司Blumhouse的出品向來低成本高質素，新片《愛你致死不渝》（Obsession）近日在北美上映，憑出色的恐怖氛圍及新奇情節贏盡口碑。電影僅75萬美元超低成本製作，但票房勁收1億美元（約7.8億港元），打破了20年來成本低過100萬美元而獲得過億票房的歷史，成為年度最賺錢的電影之一。

Blumhouse製作的新片《愛你致死不渝》（Obsession）近日在北美上映。（《愛你致死不渝》海報）

導演竟是26歲YouTuber

最值得留意的是，《愛你致死不渝》的導演、編劇及剪輯都是出自一位26歲YouTuber Curry Barker。他是YouTube二人搞笑頻道「it's a bad idea」的創辦人之一，頻道擁有過百萬訂閱人數，有不少影迷都驚訝Curry能拍出超水準的恐怖片。Curry自11歲開始便接觸剪接，其後入讀紐約電影學院，不過為了追求自己想拍攝的內容便輟學經營YouTube頻道。一直以來，電影圈都對YouTube存在偏見及質疑的聲音，但《愛你致死不渝》的出現後都令部分影評人大開眼界，甚至開始認為Curry開啟了一道新的大門。

《愛你致死不渝》的導演、編劇及剪輯都是出自一位26歲YouTuber Curry Barker。（Getty Images）

Curry Barker是YouTube二人搞笑頻道「it's a bad idea」的創辦人之一，頻道擁有過百萬訂閱人數，有不少影迷都驚訝Curry能拍出超水準的恐怖片。(YouTube截圖)

許錯願隨時惹來惹來殺機

《愛你致死不渝》劇情講述一個害羞的男子Bear暗戀同事Nikki多年，Bear為了偷偷地實現願望，在一間店舖內購買了許願玩具，並許下要Nikki愛上他的願望，這一刻Bear卻不知道許錯願隨時會惹來殺身之禍。許下願望後，Nikki行為180度大轉，瞬間癡迷Bear要成為他的女友，更與他同住，做任何事都形影不離變成極端的迷戀。情況一發不可收拾，Nikki的恐怖行為令他擔驚受怕，便想盡方法取消願望，可惜唯一的出路竟然是死路一條......

新片憑出色的恐怖氛圍及新奇情節贏盡口碑。（《愛你致死不渝》劇照）