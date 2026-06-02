超女｜韓團LE SSERAFIM獻聲　《Celebration》重新混音戲中播放

由DC Studio重磅打造並由華納兄弟榮譽發行、《超人》導演占士根親自監督的《超女》SUPERGIRL，由《黑白魔后》導演基克喬里斯佩執導，聯同《權力遊戲》系列Milly Alcock及《水行俠》積遜莫瑪主演，即將於今年暑期檔席捲全港！昨日官方釋出震撼消息，宣布與現時全球爆紅的韓國人氣女團 LE SSERAFIM展開跨國界夢幻聯動，為電影強勢造勢！

電影《超女》將於 6月24日（星期三） 在香港各大戲院盛大上映。（《超女》劇照）

在最新一集《超人》電影，超女已在片尾彩蛋亮相。（《超女》劇照）

在官方公開的宣傳影片中，LE SSERAFIM五位成員驚喜現身，並親切地向香港觀眾問好，片中更興奮地宣佈為了慶祝新一代超級英雄《超女》電影上映，特別將她們第二張專輯的主打單曲〈Celebration〉，重新混音打造為全新《超女》專屬混音版本！這首專屬混音版不僅會在各大音樂串流平台陸續上架，更會直接於電影《超女》電影之中出現！

成員們在宣傳影片中，跟香港觀眾打招呼。對於這首歌將會在電影哪一個驚喜片段或關鍵時刻響起，成員都大賣關子，表示自己都不清楚。（《超女》劇照）

成員們在宣傳影片中大賣關子，表示連她們自己都不知道這首歌會在電影的哪一個驚喜片段或關鍵時刻響起，因此呼籲全港觀眾與粉絲進戲院觀看電影時，一定要「豎起耳朵細聽」，親自捕捉這個精彩時刻！而LE SSERAFIM將與《超女》有更多聯動發展，電影《超女》將於 6月24日（星期三） 在香港各大戲院盛大上映。