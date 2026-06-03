紙盒藏迷｜改編自香港十大奇案　從疑點追溯到最接近事實的真相

由翁子光監製，譚廣源執導的電影《紙盒藏迷》，改編自70年代轟動全港的兇案「紙盒藏屍」。近日公布晉身《第28屆上海國際電影節》，成為金爵獎主競賽單元入圍片單，亦是首部香港製作的電影入圍該獎項。電影由內地演員張頌文做主角，譚耀文、梁洛施、呂爵安、谷祖琳、柯煒林、吳冰飾演，而各人的劇照亦紛紛公諸於世。

內地演員張頌文在戲內會飾演疑犯駒歐陽炳強，今次亦是他首次以全粵語對白演出角色。（《紙盒藏迷》劇照）

在最新劇照中見有柯煒林演出。（《紙盒藏迷》劇照）

呂爵安再次跟導演翁子光合作。（《紙盒藏迷》劇照）

事件發生在1974年12月17日早上，於跑馬地發現一具女性屍體，全身赤裸藏在一個日立S-67B電視機包裝紙盒內，後經證實死者為卞玉瑛，死時只有16歲。當時警方拘捕跑馬地安美飲品公司兼職的店員歐陽炳強，雖然經調查後沒有表面動機及人證，證明他行兇，但此案是香港首宗利用環境證供科學鑒證所取的證供定罪的謀殺案。而歐陽炳強由被捕到判刑後都一直高呼冤枉。

譚耀文戲中飾演探員。（《紙盒藏迷》劇照）

從電影介紹可知，內地演員張頌文在戲內會飾演疑犯駒歐陽炳強，來自廣東省的他，今次亦是他首次以全粵語對白演出角色。至於譚耀文就飾演探員，梁洛施是歐陽炳強的太太，吳冰飾演案中女死者，而呂爵安有指是飾演歐陽炳強的年輕版，其餘演員還包括谷祖琳及柯煒林。故事集中講歐陽炳強入獄後，一直堅稱自己是無辜，數十年來從未間斷申請上訴。而一名年輕探員同樣堅信他無辜，一直為案件追蹤所有細節，橫跨廿年，從而找到最貼近事實的真相。