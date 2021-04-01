專訪|港男女不婚則分成詛咒？衛詩雅 陳家樂：一段關係永不會完美

撰文： 康穎希 最後更新日期： 2021-04-01 11:30

身邊總有些情侶會遇上不婚則分的問題。由陳家樂（Carlos）、衛詩雅（Michelle）主演的愛情喜劇《不日成婚》，不但探討現代情侶之間的「結婚」問題，更探究導致一對情侶突然決定「婚」或「分」的種種原因。「我想寫的故事是一對情侶漸漸更像朋友多於戀人，因為大部分人都是這樣。」 該片導演兼編劇陳茂賢直言，戲中男、女主角發生的種種事，其實正是大家都可能經歷過的故事。 攝影：趙錦添、呂志豪

陳家樂在《不日成婚》中飾演恐婚的男主角阿佳。

陳家樂就是男主角阿佳？

電影《不日成婚》故事講述男主角阿佳與女主角可怡由初相識到相愛，五年過去，女方一直視結婚為愛的證明，男方卻把結婚看成愛的墳墓，兩人對結婚一事存在分歧，引發感情危機。導演陳茂賢坦言，一開始已經選定Michelle擔任女主角可怡，直至一次偶然機會遇上陳家樂才驚訝發現，他就是「一直都在」的男主角。

「找Michelle傾劇本當天剛巧遇上陳家樂，Michelle當時跌斷了腿，家樂在她身邊扶着她，我心想這個男生挺不錯，怎料轉頭他將她「掟」在櫈上就打算離開了，看着他們打鬧了一會，他們一起成長，是有種無形的默契。」導演更加配合演員特質，將「阿佳」寫得更陳家樂。「我特意將劇本扭至更加似他，但我跟他拍完之後，慢慢認識他之後，才發現我誤會了他，原來他不是這樣。」

衛詩雅和陳家樂飾演的可怡和阿佳分別是不同球隊的擁躉，二人鬥出不少「火花」，衛詩雅坦言很享受這些跟另一半之間的矛盾位。

矛盾位加分？減分？

有人說一段最好的關係是既是愛人，亦是最好的朋友，那另一半應該找個跟自己相似，還是一凹一凸互補不足？Michelle分享自己親身經歷，她曾經有個患有強逼症的男友：「我是一個很亂、很沒手尾的人，他不鬧不突止，還在旁邊默默收拾，我很感動，矛盾位是可以讓大家互相為對方付出一些東西，互相妥協可以是加分的。」陳家樂點頭認同：「是情趣來的，一段關係永遠不會完美。」

導演陳茂賢已經計劃好拍三部曲。

愛情喜劇三部曲

之前一直擔任編劇的工作，今次陳茂賢首次執導，「導演很執着在劇本的細節位，要我們很完整的演繹出來，對白的停頓位、節奏位、表情，他都要我們跟得很足。」家樂大讚電影還原度高，Michelle則坦言《不》片探討的問題令她感受至深：「我們這幾天去謝票，很多女生都說有一句很感動，『你媽媽生你出來，不是為了令你去令別人開心，而是想你自己開心』。」

導演直言已經計劃寫三部曲：「第一部是結婚，第二部是婚後如何當他人的另一半，第三部生兒育女。找另一半組織一個家庭，從中再去學習，然後如何將這樣東西薪火相傳，這個就是人生。」

+ 2 + 2 + 2