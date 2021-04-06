【我的姐姐】19歲演技派女星創票房神話　催淚親情題材大熱

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-06 08:30

內地清明節連假帶動電影票房急升，過去周末總票房高達7億人民幣刷新紀錄。當中催淚親情為題材的《我的姐姐》，上映4日大收逾4億人民幣，有望繼《你好，李煥英》後再創票房神話。

張子楓非典型美女，以氣質與演技取勝。（微博圖片）

跟《你好，李煥英》一樣，《我的姐姐》沒有大卡士，女主角是00後內地小花張子楓，拍過《唐人街探案》系列、《我和我的祖國》及岩井俊二執導的《你好，之華》等。有別於靠外形取勝的流量明星，童星出身的她以出色演技聞名，出道未幾便憑《唐山大地震》獲得百花獎最佳新人，是切切實實的演技派。

繼《你好，李煥英》後，賣溫情的《我的姐姐》又再跑出。（劇照）

張子楓在《我的姐姐》飾演成長於重男輕女家庭環境中的少女，跟弟弟原本關係冷漠疏離，但在父母車禍離世後，她面臨撫養弟弟還是追求個人獨立生活的抉擇，重新意識到了親情深處血濃於水的意義。這部電影不單獲觀眾好評，連一眾大明星都主動力推，包括胡歌、楊紫、井柏然及高圓圓等，紛紛在微博出Post力薦。

更多《我的姐姐》劇照

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《我的姐姐》票房走勢厲凌，上映4日收4億2500萬人民幣，力壓荷里活大製作《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）成為清明檔期票房冠軍。值得一提的是，今個4月共有3部張子楓主演的電影接連上映，《我的姐姐》後有《再見，少年》以及《秘密訪客》，到8月仲有另一部《盛夏未來》，氣勢力壓一眾人氣小花。