《STAND BY ME 2》影評｜小朋友看得開心　大朋友看得透徹眼淚流

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-09 11:00

《STAND BY ME》系列已成為《多啦A夢》劇場版的王牌，為紀念多啦A夢誕生50周年，於是繼2014年後，來個續集《STAND BY ME多啦A夢2》。

由海報可見，大雄結婚了，而多啦A夢就有兩框大大的眼淚在搖動，擺明車馬就是要你喊。問題是，上集講多啦A夢要離開大雄已經好盡，仲有咩比佢離開喊得更厲害？答案是親情。

大雄就是貫徹始終無用，但最終都有令人欣賞的一面。(《STAND BY ME多啦A夢2》劇照)

畫足50年，其實劇情來去都是大雄闖禍，然後要多啦A夢出手相助拯救執手尾，每次都會得到一個廉價教訓，但下次又會再犯，實情大雄是50年來的慣犯，但人類總是重複犯錯，今時今日看來又是人之常情。所以今集同樣是大雄出事被媽媽鬧，要搵多啦A夢幫手，但今次再多一樣，念記起永不罵自己的已故嫲嫲。一時感觸，於是坐時光機想跟嫲嫲見面，原想安撫下自己心情，但意外地知道原來嫲嫲的心願是想見到大雄結婚，而正當想將自己將來結婚的畫面播給嫲嫲看時，發現自己竟然逃婚，面對自己心儀多年的靜香都會逃婚？！大雄果然係大雄。

大個仔的大雄，偷望嫲嫲，好想幫他完成心願。(《STAND BY ME多啦A夢2》劇照)

故事可謂集合《天能》加《靈魂奇遇記》，再加點月光寶盒，集大成於一身，故事複雜到需要畫一條時間線出來解說，恐怕這對入場的小觀眾而言，是相當艱澀。不過合家歡電影就是有這能耐，《多啦Ａ夢》亦有如Pixar作品，小朋友就算不明細節，一樣看得樂在其中，至於大人又因為看得太通透，透徹得心酸難耐，成長故事就是略帶澀味的記憶。

而今次大人跟小朋友都通殺位，就是對親人的懷念。香港生活逼人，在過去廿多三十年，不少雙親均需要外出工作，在仍然有三代同堂同住的年代，加上不是家家戶戶都有能力聘請外傭，將小孩交托予四大長老（爺爺、嫲嫲、公公、婆婆）照顧是常態，而不少80後90後都是這樣長大的。所以當你投入角色，如果嫲嫲跟你說有個遺願，你都會奮不顧身去完成，而進行同時，你都必然會熱淚盈眶，這就是那個令你淚流不止的開關鍵。

多年來，四大長老通常都有同一毛病，就是對子女再惡再嚴厲，面對住孫仔孫女就好似隔夜油炸鬼冇晒火氣，而小朋友通常都最愛這種冇王管時光，那份感情亦從而累積起來。大雄為實現對嫲嫲的承諾，要抽出逃婚的自己教訓一頓，這故事又教曉大家，有時你以為大到解決不來的問題，只要退後一步看，甚麼都可以輕鬆解決。

值得一提，一個100萬題目，靜香又靚又叻，何解仲要嫁畀無用的大雄？而今集更引身到大雄外父到底點睇呢位女婿，筆者身為女兒的爸爸，都好想知道答案，結果是令人滿意，收貨點頭。