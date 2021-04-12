網傳周星馳考TVB藝訓班落選原因　與梁朝偉相識過程勁戲劇性

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-12 20:36

周星馳與梁朝偉，兩大港產片代表人物，早在入行前已是深交，可是多年來二人從未在電影中有對手戲。當年周星馳一心投考TVB藝員訓練班，拉埋老友梁朝偉一齊報名，可是最後只得偉仔被取錄。 後來星爺經好友戚美珍介紹下終於考入TVB，但發展不如偉仔順風順水，捱了好幾年時間才發圍。近日網上盛傳星爺投考失敗的原因，原來跟偉仔與生俱來的優點有關。

偉仔跟星爺從未在電影演過對手戲，《玻璃樽》是極少數二人一同參演的電影。（電影截圖）

據悉，偉仔與星爺於1982年一同投考TVB藝員訓練班，面試題目是一場悲劇戲碼，天生擁有一雙憂鬱電眼的偉仔當然輕鬆過關，但喜感十足的星爺就將悲劇演成喜劇，結果名落孫山。不過星爺沒有放棄演員夢，經好友戚美珍介紹入讀TVB藝員訓練班的夜訓班，畢業後由兒童節目《430穿梭機》做起，浮浮沉沉了足足8年才憑《蓋世豪俠》彈出。相反偉仔一入行就備受重用，兩年內就當上男主角，成為「五虎之一」，往後在影圈發展亦順風順水。

偉仔與星爺曾一起受訪大談投考訓練班的趣事。（影片截圖）

偉仔加入TVB後很快便被力捧，星爺卻被投閒置散多年。（影片截圖）

另外報導亦提到星爺與偉仔的相識過程，當年二人都視李小龍為偶像，碰巧同一日去戲院睇《猛龍過江》，偉仔踩單車不慎撞到星爺，入到戲院又咁啱坐隔離，交談之下發現大家興趣相近，就成為好朋友。另有指偉仔入行全靠有星爺鼓勵，他亦曾受訪說星爺是他的演技啟蒙老師，可是二人在大銀幕上卻從未有過對手戲，亦多次傳出他們不和，友誼早已消逝。

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