港台《快閃香港》重溫83年票房　激瘦李居明影評人身份驚喜現身

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-18 14:19

港台節目《快閃香港》，每集短短數分鐘，跟大家重溫當年今日的香港。最新一集就住UA戲院結業，跟大家重溫1983年的香港電影業市道，到底當時一張戲飛要幾多錢？票房第一位又收幾多？話題電影又係邊部？節目更找來當年未當上堪輿學家，從事電影行業的李居明先生，以影評人分析票房走勢。內容講咩唔重要，最重要係當時師父非常瘦，比而家瘦起碼3個碼。

節目抽取了1983年製作的《鑪峯晚語》，跟大家重溫當年電影業，當年戲院會分前座、中座、後座及超等收頫，後座是位置較好的，收$15元。（影片截圖）

節目指1983年的香港，經濟頹風吹起，但沒有影響到電影票房，而且不跌反升，原因是港產片的質素不斷提高，吸引不少人入場支持。回顧1983年頭半年最賣座的10套電影，有過半數正正是港產片。

點擊睇1983年頭半年十大票房電影

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節目找來當年任影評人的李居明先生，當年身形瘦削的李生，非常輕盈，但外貌輪廓依然認得到係師父。他分析點解《最佳拍檔大顯神通》可以票房大收$2,327萬，他指出因為電影是合家歡題材，可以吸納家庭觀眾，一買就是一家人的戲票，自然令票房大收。隨後又解析《靚妹仔》因為涉及社會議題，又具吸引力，可以小本經營大收過千萬票房，亦可見這方向跟現時的港產片策略差不多。