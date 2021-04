【奇異博士】Marvel總裁確認本星期殺青　二千萬搭景曝光

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-04-18 22:00

Marvel超級英雄電影《奇異博士》續集《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》自開拍以來過程極之保密,完全冇任何現場消息及照片流出。近日Marvel Studios總裁Kevin Feige受訪透露《奇異博士2》將於本星期內殺青:「我現在身處《奇異博士2》的倫敦片場,今個星期是最後一周拍攝。」

《奇異博士2》今個星期內殺青,預計明年3月上映。(網上圖片)

《奇異博士2》由2000年代《蜘蛛俠》系列導演Sam Raimi執導,去年11月在倫敦開鏡,電影緊接著劇集《WandaVision》進行拍攝,有指Elizabeth Olsen飾演的「紅女巫」(Scarlett Witch)為本集大反派,而飾演Wong的Benedict Wong、飾演奇異博士女友的Rachel McAdams及將會黑化的Mordo扮演者Chiwetel Ejiofor都會回歸,另外新角色「Miss America」就由14歲演員Xochitl Gomez飾演。

重溫《奇異博士》精彩畫面

《奇異博士2》開拍以來沒漏出半點風聲,直至日前有人在網上分享劇組於森麻錫郡的搭景照片,據悉片方花上2000萬港元搭建這個場景,相信現場守衛森嚴,只能夠從遠處拍攝,現場有多間房屋及數十輛車,未知是用作拍攝什麼劇情。