【奇異博士】Marvel總裁確認本星期殺青　二千萬搭景曝光

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-18 22:00

Marvel超級英雄電影《奇異博士》續集《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》自開拍以來過程極之保密，完全冇任何現場消息及照片流出。近日Marvel Studios總裁Kevin Feige受訪透露《奇異博士2》將於本星期內殺青：「我現在身處《奇異博士2》的倫敦片場，今個星期是最後一周拍攝。」

《奇異博士2》今個星期內殺青，預計明年3月上映。（網上圖片）

《奇異博士2》由2000年代《蜘蛛俠》系列導演Sam Raimi執導，去年11月在倫敦開鏡，電影緊接著劇集《WandaVision》進行拍攝，有指Elizabeth Olsen飾演的「紅女巫」（Scarlett Witch）為本集大反派，而飾演Wong的Benedict Wong、飾演奇異博士女友的Rachel McAdams及將會黑化的Mordo扮演者Chiwetel Ejiofor都會回歸，另外新角色「Miss America」就由14歲演員Xochitl Gomez飾演。

重溫《奇異博士》精彩畫面

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《奇異博士2》開拍以來沒漏出半點風聲，直至日前有人在網上分享劇組於森麻錫郡的搭景照片，據悉片方花上2000萬港元搭建這個場景，相信現場守衛森嚴，只能夠從遠處拍攝，現場有多間房屋及數十輛車，未知是用作拍攝什麼劇情。