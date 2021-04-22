【超犀女王．影評】暢快淋漓的女權體驗　玩味蓋過政治正確

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-22 19:45

近年女權大勢，加上有#MeToo運動出現，以女性為中心的荷里活電影獨當一面，強調女性力量、批判性別不平等，在新片《超犀女王》（Promising Young Woman）中以極端手法呈現，以超乎現實但又貼地的劇情，加大力度去控訴兩性關係上最醜陋一面。

其實女主角玩弄過咁多男人，每次啲男人都會放過佢，其實非常超現實。（劇照）

《超犀女王》中的男人幾乎冇個好人，咸濕、不尊重女人、霸王硬上弓是基本設定，加上懦弱、卑鄙、無恥，上一秒說愛你，下一秒反轉豬肚就係屎，沒有最衰只有更衰，在女主角眼中，所有男性動物都是敵人，她為了復仇而生存，不惜作賤自己，獻出金錢與肉體，都是為了報仇雪恨。

兒科醫生風趣、幽默又守禮，女主角失守都情有可原，二人的談情戲碼夠賞心悅目。（劇照）

究竟有何血海深仇會令女主角如此恨意高漲？這個疑問足以支撐大半部戲，雖然最後未必感受到她的初衷如何撼動人心，但因為電影呈現的男人都夠賤夠乞人憎，觀眾都希望他們冇好下場。但對比復仇主線，小編卻覺得女主角跟舊同學的一段霧水情緣更動人，雖然男方最後都是賤男一名，但為數不多的談情戲，看得比大仇得報的結局更享受。

電影最後講到女性在力量上始終及不上男人，天生較弱勢。（劇照）

也許劇本就是如此刻意安排，將男人的反面形象踩到落十八層地獄，讓女主角最痛不欲生的時候，才能鋪陳到終極復仇大戰。不過，由一開始女主角在夜店扮醉呃男人上床，或在馬路上打爆賤男司機架車，每次都安然無恙離開，其實非常超現實，這個設定反而令人覺得這些男人衰唔晒，這種不協調為電影帶來更大戲劇性，讓玩味沖淡過份政治正確。

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