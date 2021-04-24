票房綜合指數｜《徐福》冇對手下登冠　《不日成婚》持久力十足

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-24 13:09

復活節檔過後，加上將踏入５月考試季節，電影上畫近兩星期轉趨淡靜，上星期較矚目的新上畫作品就只有《複製人徐福》，憑住兩大韓國男神孔劉、朴寶劍加持，加上沒太多新對手出現，順利以$265萬登上第一位。

為角色減磅4個月後，孔劉的確消瘦不少。(《複製人徐福》劇照)

根據由或香港戲院商會提供，4月12至18日的香港票房數字，頭三位分別是《複製人徐福》$265萬、《Stand By Me 多啦A夢2》$175萬（累計$1,638萬）以及《真人快打》$148萬（累計$362萬）。《真人快打》由於以暴力作賣點，場面血腥被評定為三級作，票房收入自然會少一截，不過從數字可見，表現其實不差，而且不少口碑都盛讚電影跟足電玩原著設定，血腥畫面更睇到大家嘩嘩聲，相信已成功吸納一批遊戲迷入場。

值得留意是，截至上星期，上畫18日的港產片《不日成婚》，原來表現都相當不俗，而且韌力十足。電影由天下一及英皇電影合資開拍，是疫情下兩大電影公司為刺激市道，合作的十部電影的首部。電影由編劇出身的陳茂賢首次執導，演員有陳家樂、衛詩雅、朱柏康、談善言、岑珈其及楊偲泳，是新一代的愛情小品，講述男女之間在婚姻上的攻防對戰。

由朱柏康談善言飾演的這對夫妻，戰鬥力十足非常搞笑，盡顯兩父婆的攻防戰力。(《不日成婚》劇照)

詩雅扮空姐色誘男友陳家樂，唔明陳家樂點解會寧願揀睇波。(《不日成婚》劇照)

不少觀眾都大讚好耐冇這類愛情喜劇出現，而且對白的貼地和啜核，睇得極有共鳴。當中朱柏康與談善言飾演的一對戰鬥格夫妻，最獲讚賞，尤其朱柏康為逃避老婆法眼而「研發」出的一套兄弟密碼，成為全片爆笑位。不少觀眾更指電影甚有當年彭浩翔《大丈夫》風範，無聊事認真做，非常抵死。《不日成婚》在上畫的18日，表現不俗，上星期仍能收$106萬，累計有$432萬票房，看來今個星期後應該可順利衝破$500萬。