「春卷」王寶葆秘密做晶女郎4年　「後悔冇早啲簽俾佢」

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-01 12:00

2009年在TVB節目《美女廚房》中擔任「美味天使」的「春卷」王寶葆（前名王寶寶），昨日（29日）現身新片《金錢帝國：追虎擒龍》首映禮，演員名單中未見其名字，何解她會出現，仲同一眾主演影大合照呢？原來王寶葆已簽入王晶旗下，成為新一代「晶女郎」！

王寶葆現身《金錢帝國：追虎擒龍》首映禮，原來她已加入王晶門下成為「晶女郎」。（葉志明攝）

《香港01》訪問王寶葆，她透露透過錢國偉介紹，4年前已加入王晶門下，大部份時間都在內地工作，在香港演出的作品就只有《追龍II：賊王》，「當王晶簽我嗰陣，好明顯係想搵女性反派形象嘅人，佢同其他同事都對我好好，我後悔冇早啲簽俾佢」。

王寶葆參演《追龍II：賊王》。（電影截圖）

她亦指出其實很多年前王晶已經想將她收歸旗下，但因為跟TVB及其他公司仍有合約而拒絕，到8年前王晶再找她，又有另一原因令她卻步：「我話唔好，因為跟上一間公司的合作經驗好差，到4年前我由澳門返香港，佢（王晶）又再問我，我就應承咗。本身我猶豫緊去洛杉磯定居或留喺香港，佢叫我留港同埋嘗試去內地工作，覺得唔好先至走，佢俾我嘅第一份工作就係《情陷聊齋》。」

王寶葆現開設個人YouTube頻道，拍攝教煮食影片，另外亦涉獵美容生意。（IG圖片）

「晶女郎」人數眾多，問王寶葆可會跟其他女星爭鋒吃醋，她表示：「老闆簽嘅女仔係唔同類型，所以應該唔會鬧交，但係當然亦可能會有啦，但我唔知道，我個人幾內向，所以拍戲嗰陣都係自己一個居多。」

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而去年起受新冠肺炎疫情影響，王寶葆無法到內地工作，在英國出生的她持外國人簽證，一直滯留香港，現時專注發展個人生意。她表示很喜歡在內地拍戲，並非純粹因為人工高：「唔只係為錢，最大分別係內地觀眾更尊重演員，而且將演戲視為一種藝術及尊業，令演員為自己感到驕傲同受到欣賞，並非因為名氣同魅力，而係一種技藝，好多演員都非常努力工作。」