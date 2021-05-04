【滅我者】安祖蓮娜祖莉親自解構角色　化身消防員對抗殺手

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-04 13:00

本周上映新片《滅我者》（Those Who Wish Me Dead）由荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及《變種特攻》系列男星尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）主演，看預告有災難、驚慄及懸疑元素，安祖蓮娜化身英勇消防員，究竟她所演的是怎樣一個角色呢？由她親自為觀眾解構！

戲中安祖蓮娜飾演空降消防員，有不少動作場面。（劇照）

我欣賞那些受過挫折、沮喪絕望，後來找到辦法克服的人，

安祖蓮娜表示:「漢娜是空降消防員，但她因事而沮喪消沉、深感內疚，她對自己不太有信心，而這樣的人遇上需要她救助的小孩，她被迫與那小孩建立聯繫，被迫面對所有令她懼怕的事，並自覺無能為力」。

「這是一套很精彩的驚慄片，在被山火圍困下探索獨特地形，而箇中故事講述人與人之間互相影響、改變，他們在情感上和現實上都經過大火洗禮」。

劇情涉及殺人事件，同山火結合成怎樣的故事呢？（劇照）

《滅我者》改編自美國同名暢銷小說。森林消防員Hannah （安祖蓮娜祖莉飾）曾在一場大火中因個人失誤，未能及時救人，其拍檔也命喪火海，她深感愧疚，調職獨自駐守叢林消防塔。一天她看到負傷逃跑的神秘男孩，得知他與父親因目睹黑幕而身陷旋渦，被兩名殺手瞓身伏擊，其父不幸身亡，殺手們仍對他窮追不捨。Hannah保護男孩心切，協助他逃亡，唯對方孤注一擲於森林內放火，一下子令整大片荒野燃燒起來！熊熊大火，誓死燒滅證人；叫天不應，可以怎樣反抗逃生？