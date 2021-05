【滅我者】安祖蓮娜祖莉親自解構角色　化身消防員對抗殺手

本周上映新片《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)由荷里活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)及《變種特攻》系列男星尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)主演,看預告有災難、驚慄及懸疑元素,安祖蓮娜化身英勇消防員,究竟她所演的是怎樣一個角色呢?由她親自為觀眾解構!