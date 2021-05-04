麥克華堡為新戲急增50磅　6嚿腹肌消失變大肥佬慘被粉絲取笑

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-04 15:00

現年49歲的麥克華堡（Mark Wahlberg）是出名體能爆燈的荷里活肌肉型男，更不時在社交平台分享做Gym爆肌片段，不過今早他在Instagram上載變成大肥佬的最新照片，嚇窒一眾粉絲！

照片中半裸上身的麥克華堡躺在床上，一副放棄人生的樣子，並留言指自己由擁有六嚿腹肌變成一團肥肉只需要三星期。上載照片後，大批粉絲立即留言取消他的新造型，更有人笑言：「吃了三個Wahlburger（麥克的漢堡店）漢堡包後就會變成這樣。」亦有粉絲笑指就算偶像變成大肥佬一樣是型男。不過麥克華堡暫時還未達到增榜目標，早前接受訪問時透露未來六星期還要多增30磅，故接下來需要吃漢堡包和麵包來增磅。

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麥克華堡日前亦上載了一段做Gym片段，期間他露出驚人的腹肌，不過在放鬆的時候卻變成大肚腩。大批粉絲看到後都不禁驚嘆，為何擁有大肚腩的同時都能夠擁有明顯的腹肌。

其實麥克華堡是為了改編真人真事的新戲《Father Stu》而瘋狂增磅，他在戲中飾演由拳擊手轉任神職人員的Stuart Long。據知麥克華堡在過去6年一直都想將這個奮鬥故事拍成電影，今次更邀請到好友米路吉遜（Mel Gibson）及女友Rosalind Ross一起擔任導演和編劇。