「灰姑娘」Lily James扮彭美拉安德遜　身材升級驚艷網民

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-09 14:15

主演真人版《仙履奇緣》（Cinderella）的英國女星莉莉詹絲（Lily James），於新劇《Pam and Tommy》中飾演90年代性感女星彭美拉安德遜（Pamela Anderson），首波造型照近日曝光，莉莉神還原出名身材澎湃的彭美拉，形神俱備驚艷不少網民。

Sebastian Stan與莉莉詹絲神還原彭美拉安德遜與Tommy Lee的經典照片。（劇照）

《Pam and Tommy》講述彭美拉安德遜與重金屬樂隊Mötley Crüe鼓手Tommy Lee當年哄動一時的婚姻關係，二人於1995年2月相識僅四天便結婚，婚後育有兩名兒子。這段婚姻中最轟動的事，要數其性愛影片流中。據悉，彭美拉與Tommy渡假時拍下閨房影片，豈料被工人偷走並售予影片發行公司，雖然當年互聯網未盛行，但兩人的性愛影片已廣為流傳。

莉莉詹絲扮成彭美拉安德遜幾乎面目全非。（劇照）

而近日公開的劇照就神還原當年彭美拉與Tommy Lee的大膽作風，其中一張看到扮成彭美拉的莉莉詹絲，咬著由「寒冬戰士」Sebastian Stan飾演的Tommy Lee的乳環，有網民指莉莉詹絲幾乎面目全非，完全認不出是她本人。而另一張莉莉詹絲的獨照就神還原彭美拉在1996年電影《Barb Wire》的經典造型，本來身材平平無奇的莉莉身材明顯升級，驚艷不少網民。