《羅密歐與茱麗葉》開拍外傳　女主角撞樣奧莉花荷西？

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-11 13:00

莎士比亞名著《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet）曾多次被改編成電影，當中最出名的要數1968年版《殉情記》及1996年版《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》（William Shakespeare's Romeo + Juliet）。

1968年版《殉情記》是經典中的經典。（劇照）

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最新消息指有片商開拍《羅密歐與茱麗葉》的外傳，改編自小說《When You Were Mine》，故事圍繞茱麗葉的表妹Rosaline，講述她曾經跟羅密歐交往，分手後想盡辦法復合。

外傳電影女主角Kaitlyn Dever被指跟奧莉花荷西有幾分相似。（Getty Images）

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《羅密歐與茱麗葉》原著中曾多次提到Rosaline的名字，但一直沒有正式出場，而今次改編電影就以喜劇作包裝，背景設定為現代，相信是一部青春愛情成長電影。女主角起用24歲女星Kaitlyn Dever，童星出身的她入行逾10年，去年憑Netflix劇集《Unbelievable》人氣急升。有網民指其外貌跟《殉情記》的女主角奧莉花荷西（Olivia Hussey）有幾分相似，相當期待她的演出。