晚吹｜前無綫編劇爆某男主角鍾意大改劇本︰改到要下載返佢個版本

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-14 16:00

有編劇試過寫劇本之餘，連道具都要負責埋，真係一腳踢。（影片截圖）

最新一集《晚吹 - 又要威 又要戴頭盔》搵嚟三位編劇大爆工作辛酸，拖糧、改劇本似乎都係大家最常遇到嘅事情，亦有試過有演員數場口之後，發現比對手少戲，於是搵經理人出手向編劇施壓。

韓國嘅編劇可以揀演員之餘，合約亦會寫明除非特殊情況，否則劇本係不可隨意改動，三位嘉賓都大讚韓國對編劇嘅尊重。（影片截圖）

曾在TVB任職嘅阿茄表示，試過自己寫嘅劇本被男主角改成另一回事：「本身係想鋪排男主角嘅情緒，即係佢媽媽死咗，工作壓力好大，打算推到後面先一次爆發，點知男主角收到劇本之後問『阿媽死咗我唔喊咪無嘢演？』，而嗰場戲我本身係想佢表現好堅定，到正式拍攝時，男主角突然大叫『阿媽你死得好慘，我細個偷嘢……』自己作咗個身世出嚟，因為電視台編劇一般都唔會跟場，所以到我知道後係已經拍完，之後嘅戲被迫放棄自己想要嘅鋪排，要遷就返男主角版本去改動。」

劉青雲被公認為實力派，演技毋庸置疑，連工作態度亦獲幕後高度讚賞。（電影劇照）

雖然三位編劇入行多年，都遇過不少不公平對待，但亦有遇過值得表揚嘅藝人同導演，任職電影編劇嘅任俠表示：「陳果係第一個打電話叫我去出糧嘅導演，佢當時係話『年尾啦，上嚟公司出糧咁先有錢過年』佢自己都係基層出生，所以好明白苦況，亦有一次係同佢簽約時，佢話『你今次寫得唔錯，我加30%比你啦』。」至於藝人方面，另一位嘉賓就曾話鄧麗欣每次到場時，劇本都係厚厚一疊，而且仲貼好晒標籤「一坐底就會問個角色最核心嘅嘢，想做好件事嘅感覺好強。」另外影帝劉青雲亦係被高度讚賞。「有次喺密室拍喊戲，導演本身叫咗cut，但青雲喺密室聽唔到，一直喊咗兩分幾鐘，到後來先有人開門，通常呢啲情況都預咗會有人發脾氣，但佢一出嚟就笑晒口咁話『我都知架啦，邊有可能咁耐』即時令現場氣氛輕鬆晒。」