【荒失失企鵝】網民笑Error勁似四隻企鵝　身形性格Fit晒肥仔193

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-18 20:28

《Error自肥企画》大受歡迎，四位成員更愈來愈多粉絲。計早前有網民提議Error可以拍真人版《老夫子》，日前四位又有新「企画」，網民覺得四位跟2014年的動畫《荒失失企鵝》（Penguins of Madagascar）四隻企鵝主角，無論是外形還是性格都非常相似，到底呢四隻企鵝同幾位有幾似？

《ERROR自肥企画》成為大家晚晚睇電視嘅最大動力。（節目截圖）

來自《荒失失企鵝》的四位主角，就咁睇你會點樣同Error對號入座？（《荒失失企鵝》劇照）

動畫《荒失失企鵝》是《荒失失奇兵》（Madagascar）的外傳，故事講章魚大夫在水族館大受遊客歡迎，可惜地位漸漸被新來的企鵝取替，自尊心受到嚴重打擊的他從此對企鵝懷恨在心，更展開報仇計劃，仲決心發明一種藥水，讓企鵝都變成醜陋的怪物令人討厭。隨着愈來愈多企鵝遭大夫的成員綁架，四位企鵝：隊長、高華斯基、力高和卒仔，決定聯手拯救一眾兄弟，與邪惡的章魚們展開較量。

四位著起純白貼身衫，仲似企鵝。（影片截圖）

Error成員包括梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（保錡），4位成員性格各異，又剛好跟《荒失失奇兵》的四隻主角一樣，到底兩隊人有幾肉？

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