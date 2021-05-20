韓國CGV戲院推超巨型爆谷　搵爆肌猛男拍廣告錯重點

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-20 14:45

韓國CGV戲院近日推出超巨型爆谷，找來一名肌肉猛男半裸拍攝廣告照，前日照片在CGV的官方社交網站公開後，引起網民極大回響，大批「絲打」湧去俾Like，指這輯相完全錯重點，冇人會留意爆谷貴唔貴、好吃與乎，只看到猛男的一身強勁肌肉。但亦有人指出廣告物化男性，實屬意識不良。

想不到爆谷廣告都會軒然大波。（CGV FB圖片）

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介紹返，這款爆谷名為「麻包袋爆谷」，叫價9900韓圜（約70港元），屬限量供應、先到先得，頭200名顧客仲買一送一，齋睇包裝都知好適合用來影相放上IG呃Like，好吃與乎都是其次，而片商找爆肌猛男來拍廣告，成功引起了更多話題。猛男當爆谷是水泥，Chok住樣托上身展示包爆谷有幾重份量，另一張相入面仲用將爆谷倒上身，令一眾女網民為之瘋狂，有「絲打」笑言要吃下猛男褲頭上的爆谷。

CGV已將男模半裸的照片下架。（網上截圖）

照片成功引起話題同時，亦有人批評院方物化男性，尤其是半裸照意識不良，而院方隨後亦將半裸照下架，只剩下模特兒穿上衣服的照片。其實一直以來俊男美女都是廣告的最佳陪襯品，打扮性感就更加吸睛，近年社會趨向要男女平等，為男模發聲都算是社會進步。