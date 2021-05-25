《軍情諜報》班尼迪為角色激減21磅　全裸瘦到見骨︰自己消化自己

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-25 19:27

男星班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）憑《奇異博士》 （Doctor Strange） 廣為人認識。新作《軍情諜報》（The Courier）根據真人真事改編，扮演一名商人被召做間諜，化解古巴導彈危機，成為「最傳奇間諜」。

本身是一名普通商人，最終成為間諜幫助國家。（《軍情諜報》劇照）

故事講1962冷戰期間，轟動國際的「古巴導彈危機」，背後有一位間諜，無懼生死，深入蘇聯將機密情報帶回英國，再通報美國，而這位無名英雄竟是一名英國商人韋恩 （Greville Wynne）。他以商人身份掩護，避過「蘇聯秘密警察」KGB的耳目，多次以身犯險，潛入蘇聯傳遞絕密資訊，最後成功協助瓦解蘇聯部署在古巴的導彈，令全球避免陷入第三次世界大戰。

減掉21磅的班尼狄，絕對瘦得天然冇特效。（《軍情諜報》劇照）

然而這位機智愛國商人，曾因間諜活動被莫斯科當局囚禁了18個月，在獄中受盡折磨，身心受到極大打擊。為了能忠實還原韋恩入獄後的身材和狀態，班尼迪甘巴貝治不但剃光了頭，更整整減去21磅體重，他表示自己用的是健康的方法減磅，而為了能達到理想的演出身型，他甚至要讓肌肉流失，他形容這個過程為「自己消化自己」，感覺挺糟糕。

班尼迪甘巴貝治︰「我不但要節食，還要每日做大量劇烈運動，才能於短時間內改變自己的身型。拍攝在獄中戲份時，整個人特別辛苦，感覺像缺水又經常肚餓，整個人失去了方向，心理同生理狀態都極脆弱，但也正正切合了韋恩當時成為階下囚的狀態。」