《幻險森林奇航》最新預告　「森林河流之旅」場景逐一呈現

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-01 21:00

由《逃出魔幻紀：叢林挑機》製作班底，與大隻佬狄維莊遜（Dwayne Johnson）再合作新戲《幻險森林奇航》（Jungle Cruise），將迪士尼樂園受歡迎的遊戲之一改編成電影，日前更推出最新預告。

狄維莊遜飾演搞搞震，冇句真的貨船船長法蘭，角色都似樂園遊戲船長，搞笑冇句真。（《幻險森林奇航》影片截圖）

經典系列電影《魔盜王》，當年都是改編自迪士尼樂園的遊樂設施「加勒比海盜」，至於「森林河流之旅」，亦是另一長青遊樂設施，長期都有人排隊玩，在香港迪士尼更提供廣東話、國語及英話三款。而這個「森林河流之旅」，已演變成為以亞馬遜流域為主題的歷險動作電影《幻險森林奇航》。

成個場景設定都跟遊戲相近。（《幻險森林奇航》影片截圖）

在新預告中，大家會見到同遊戲經歷類近的畫面，非常親切。而故事講，英國科學家莉莉博士（艾美莉賓特 飾）遠赴亞馬遜森林流域，追尋一棵足以改變醫學界未來、擁有療癒魔法的神樹。人生路不熟，唯有請來搞搞震冇句真的貨船船長法蘭（狄維莊遜 飾）作嚮導，坐埋一條船展開尋樹之旅。豈料表面風光明媚的熱帶雨林，暗藏意想不到的超自然力量和無盡危機，魔樹的秘密更竟然牽連全球安危。