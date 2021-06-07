《繁花》「時光如水版」預告　１比１實景搭建60年代老上海

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-07 17:15

由王家衛擔任監製及總導演，秦雯編劇，鮑德熹任視覺總監，胡歌領銜主演的精品劇集《繁花》，今日發佈名為「時光如水版」海報及預告。海報由知名海報設計師黃海親自操刀，至於首支預告，就見到胡歌飾演的「上海阿寶」的多個造型。

海報借金魚，帶出「時光如水」的感覺。(《繁花》海報)

海報中可見，由胡歌飾演的上海阿寶獨坐於屋頂，身後晨昏天光，而天空出現一尾巨大的金魚，從他身後搖曳而去。海報設計師黃海透露，設計靈感來自與導演王家衛的交流，時代洪流裡的芸芸眾生，在時代的大潮中或隨波逐流、或乘風破浪，只為追逐心中那美妙的夢想。那夢想就像那條大金魚，悠然自得、優雅迷人，或遠或近、或虛或實。

首預告只見胡歌的身影。（《繁花》預告截圖）

預告一來，見到華燈初上，繽紛喧囂的和平飯店，揭開了「上海阿寶」的人生。影片橫跨60到90年代之間的上海，真實還原上世紀的滬上風光。和平飯店、外灘海關大鐘、東正教堂、街角弄巷，一一展現華麗上海的同時，不乏時代痕跡。又見一幕辦公室裡，員工整齊劃一地做體操，以及行色匆匆的送水師傅，都在細緻勾勒出一副充滿細節的時代圖景。胡歌片中一句對白︰「時光如水，把人和事帶來，又一併帶走了。」正好回應這預告何為叫「時光如水版」。

劇集《繁花》圍繞上海阿寶（胡歌 飾）展開，講述了九〇年代初，煌煌大時代，人人爭上游，阿寶變成「寶總」，成功過，失敗過，在滬上弄潮兒女中留下的一段傳奇。《繁花》於2014年開始籌備，七年間，精心描摹時代細微，1：1的實景搭建，還原宏大而寫實的場面，全面立體地複刻了年代特徵。為了呈現最完美的上海夢，面向全社會徵集上海老物件，大至轎車，小至煙殼商標，正所謂物事成憶，此情千鈞。

影片亦重現當時上海市民的生活細節。（《繁花》預告截圖）

《繁花》之深情，在於記憶中的不曾忘卻，拾起都會裡點點滴滴的曖昧，一撇一捺工筆勾畫出時代裡的男男女女。如果人生如游戲重啟一次，是願意走一條捷徑，無憂無怖，無愛無掛？還是會重蹈覆轍，只因情深難了？