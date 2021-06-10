內地電影《狂》出現餵人奶畫面被禁12年？　女主角許晴外貌變化大

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-10 22:00

內地電影《狂》早在1992年就已完成製作準備上映，但最後卻被當局禁播，延遲足足12才面世，有指片中女主角許晴一場餵人奶戲是關鍵原因，難道當年的尺度當真如此保守？

有指這一幕餵人奶戲令《狂》被禁映足足12 年。（電影截圖）

《狂》由淩子風執導，講述十九世紀末的四川，出生在農村的鄭麼姑（許晴 飾）嫁給了雜貨鋪的老闆蔡興順，蔡興順性格老實而又木訥，非常不解風情，而鄭麼姑擁有美豔外表，一娶進門便引來閒言閒語，每當有人想要欺負鄭麼姑時，蔡興順的表哥總是出面抵擋，漸漸鄭麼姑和羅德勝產生了不應該有的感情。

後來羅德勝離鄉數年，回來時帶同想要從良的妓女劉三金一起，他利用劉三金的美色榨幹了糧戶顧天成的腰包，而劉三金的出現讓鄭麼姑和羅德勝決定不再壓抑他們的感情。

點擊下圖睇22歲許晴外貌跟現在相差甚大

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當年許晴只得22歲，戲中一幕她在人前寬衣解帶餵人奶，以當年的尺度來說，意識相當大膽，有指因為這一幕，令《狂》被禁映足足12年，正到2004年才解禁上映，不過觀眾看到的已是刪減版本，許晴餵人奶的畫面仍然未能曝光。不過有另一個說法是，當局不滿電影的道德觀不正確，女主角身為人婦卻勾三搭四，對觀眾來說是一個壞榜樣。