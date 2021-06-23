何超儀屋企廚房舉辦網上新戲記招　被誤以為踩過界做飲食節目

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-06-23 20:00

超儀在家中望行電影宣傳。

何超儀與Jonathan Rhys Meyers 及Dominic Monaghan合演的歷史傳記《Edge of the World》已在英美上畫，同時亦在各大串流平台 上架，口碑不俗。上星期六（19日），電影公司特別以Zoom形式為電影舉行網上記招，接受英國傳媒訪問，各主角包括超儀也有出席。

戲中主角們一起宣傳電影。

由於是網上記招，超儀選擇了在家中的廚房作背景非常特別，超儀更有趣地於廚房放了生果，包括西瓜、香蕉，甚至廚具也一併出鏡，那時候大家還以為她是在主持飲食節目。超儀在訪問中大讚Jonathan十分專業和投入。她說：「我們在馬來西亞的砂勞越森林作實景拍攝，每天都面對35度高溫， 高達95度的濕度，及突如其來的暴雨，但Jonathan因要切合電影中英國軍官的身份，故堅持穿着絨質軍褸演戲， 忍受着酷熱高溫，我看着他，真不敢有任何怨言了。」

超儀戲中飾演女首領，能有幸戲中與Jonathan對戲，她直言獲益不少。（陳順禎攝）

另外在戲中，超儀飾演天地會的女首領，她認為這個角色相當特別：「我最享受每天拍完戲後回酒 店涼冷氣的⼀刻，拍這部戲最大得着是我拍完後，發覺自己輕了磅。」

點擊看何超儀過去的破格演出，絕對不只「性感」，極有內涵＝＝＞

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