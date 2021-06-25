【奧斯卡】森姆積遜獲頒終身成就獎　曾獲奧斯卡最佳男配角提名

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-25 14:45

第94屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間明年3月28日早上舉行，大會今日（25日）率先公布終身成就獎得獎名單，男星森姆積遜（Samuel L. Jackson）、編劇Elaine May及挪威女星Liv Ullmann一同獲獎，而Danny Glover就獲頒人道獎。

森姆積遜近年憑神盾局局長「Nick Fury」一角而再人氣急升。（劇照）

現年72歲的森姆積遜入行近50年，拍過逾百部電影，1995年憑《危險人物》（Pulp Fiction）獲提名奧斯卡最佳男配角，近年因在Marvel超級英雄電影系列飾演神盾局局長「Nick Fury」一角而再人氣急升，大會形容他為一個文化標誌，其充滿活力的作品在世界各地不同世代的觀眾中引起共鳴。

Liv Ullmann堪稱挪威國寶級女星。（Getty Images）

而Liv Ullmann堪稱挪威國寶級傳奇女演員，曾兩度獲提名奧斯卡最佳女主角；Elaine May憑《這個總統真太濫》（Primary Colors）及《Heaven Can Wait》兩度獲提名最佳編劇；黑人男星Danny Glover四度獲提名艾美獎，代表作有《轟天炮》（Lethal Weapon）系列及《2012》等。