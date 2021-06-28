63歲莎朗史東著比堅尼勁Fit　受訪狙擊梅姨：佢演唔到《本能》

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-28 15:30

荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）昨日（27日）在社交網站分享新相，身穿黃色比堅尼大騷身材，現年63歲的她Keep得相當Fit，就算素顏上陣仍吸引近17.5萬個Like，不少圈中人及網民留言大讚她保養得宜。

莎朗史東分享比堅尼照，63歲仍Keep得好Fit。（IG圖片）

早前莎朗史東推出自傳，大講加入演藝圈多年來的秘史，日前她接受外媒訪問時又再爆料，記者跟她講到：「你終於跟梅麗史翠普（Meryl Streep）合作了」，豈料這句說話令莎朗史東感到不快：「我鍾意你咁樣講，我『終於同梅麗史翠普合作』，而唔係話『梅麗終於同莎朗史東合作』，或者係『我同佢終於合作』，搞到好似個個都想同梅麗合作，我懷疑佢究竟鍾唔鍾意。」

莎朗史東指荷里活過份吹捧梅麗史翠普。（Getty Images）

莎朗史東指出，荷里活營造一個現象，要所有人都妒忌及崇拜梅麗史翠普，視她為競爭對手，梅麗永遠要做最出色的一個：「但我個人認為，坦白講，有其實女演員同梅麗史翠普一樣咁出色，例如Viola Davis、愛瑪湯遜（Emma Thompson）、琦溫絲莉（Kate Winslet），但一提到梅麗，其他人就被貶低晒。我做反派比梅麗更出色，我肯定佢都係咁講，佢演唔到《本能》。」