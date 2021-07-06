羅拔唐尼IG突取消關注《復仇者》演員　疑受助手車禍逝世影響

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-07-06 22:30

憑住鐵甲奇俠一角，成為Marvel電影系列一哥的羅拔唐尼（Robert Downey），無論角色還是真人，向來都是幽默見稱，而且跟一眾《復仇者聯盟》系列演員非常老友，不時在網上互窒搞氣氛做宣傳。不過近日有網民發現，向來活躍於IＧ的他，突然取消跟蹤所有成員朋友，只剩下一些媒體新聞網，有傳是他跟一眾隊友鬧不和，但有網民更細心指，此舉可能跟今年５月，助手因車禍過生有關。

「鐵甲奇俠」在《復仇者聯盟︰終局之戰》，完成自己保護地球的責任。（電影劇照）

演繹「鐵甲奇俠」一角長達11年的羅拔唐尼，於2019年演畢《復仇者聯盟：終局之戰》後便正式卸任。雖然聲言不會再演該角色，但他跟戲中演員仍保持聯絡，直至近日有網民發現其IG帳戶取消追蹤「復仇者聯盟」全部演員朋友，引起外界猜疑是否鬧不和，留下的追蹤單位多數為媒體、品牌，以及慈善組織，而不見有任何演員好友。

現追蹤的帳戶再不是一眾演員好友。(網頁截圖)

相處18年的貼身助理Jimmy Rich，因車禍於今年5月喪生。(網頁截圖)

雖然被傳不和，但有網民指出，今年5月，跟他相處18年的貼身助理Jimmy Rich因車禍喪生，這可能對他是沉重打擊，讓他對網上社交活動不再感興趣。不過亦有網民指大家誤會了，直言只是羅拔唐尼近日聘請團隊助他處理社交帳戶，相信只是調整新方向的第一步。