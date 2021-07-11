《密室逃殺︰倖存者遊戲》全新攞命關卡　電流車廂都唔及奪命流沙

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-07-11 11:15

由《狂野時速》系列監製的《密室逃殺︰倖存者遊戲》，秉承上集的驚心佈局，今集將難度升級，下下攞命！今次就同大家睇睇其中幾關，包括電擊、水浸、流沙及激光陷阱，總之只要你行差踏錯，就隨即無命。

在通上高壓電的地鐵車廂裡破解廣告謎題。流電～車架真的很高興～～（《密室逃殺︰倖存者遊戲》劇照）

第一集的《密室逃殺》場景設計，令觀眾留下深刻印象，來到續集，故事講到是「冠軍錦標賽」，所有角色不僅以前玩過，而且贏過，所以導演亞當羅必特認為今集的難度一定要加強才更具說服力。「我認為當中最令人興奮的想法是遊戲並不局限於傳統房間，它們可以發生在任何地方。除了出色的演員陣容之外，密室也是這部電影的主角。」

棋盤格局，步步為營就係呢種。（《密室逃殺︰倖存者遊戲》劇照）

列車都只係開場，銀行金庫是第一個難關。一個極高的大密室，地上的地磚會觸發激光，只要行錯一步，你就會分開兩半，角色們要在海量銀行文件中尋找線索，才能避開有激光的地磚。演員們都指銀行是最具挑戰性的拍攝場景，因為要記住激光的位置，而且場景逼真到令演員投入度大增，所有人都拍到全身大汗。

陽光海灘好似好爽，其實都係索命陷阱。（《密室逃殺︰倖存者遊戲》劇照）

另一個場景陽光與海灘，原來都係一台殺人機器，電影團隊在製片廠用 20 噸沙，造了一個巨大海灘，更有小食店及燈塔，睇落幾寫意，但這些人造沙全部都係流，即係流沙，當機關被觸發，整個沙灘開始下沉，連企都無法企穩，每個角色都嘗試抓住最後一條救命草，拼命解謎逃生。

出到街以為勝出，原來係假希望。（《密室逃殺︰倖存者遊戲》劇照）

另一恐佈場境是紐約街頭，當參賽者以為自己終於成功逃脫來到紐約街頭時，但轉眼就發現原來只是投影圖像，大家仍在遊戲當中，而且這個紐約街頭更會降下腐蝕性酸雨，溶解場景及皮肉，根本係一場死局。