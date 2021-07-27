媽媽的神奇小子︱蘇樺偉25年前同樣奪金　待遇大不同力爭同工同酬

昨晚（26/7）香港劍擊選手張家朗，歷史性地在男子花劍比賽上，為香港奪得史上第二面奧運金牌，全城興奮。回看香港第一面金牌，是25年前，1996年亞特蘭大奧運，由李麗珊在滑浪風帆賽上奪金，是全港人的集體回憶。其實於同年，香港殘奧運動員蘇樺偉，都在男子4x100米接力賽上奪金，而電影《媽媽的神奇小子》亦有將這一幕拍下來，背後仲有個感人故事。



電影都有拍下他出戰亞特蘭大殘奧的情況，而少年版蘇樺偉由馮皓揚飾。（《媽媽的神奇小子》影片截圖）

起初Hea跑令隊友不滿

蘇樺偉15歲開始參加國際賽事，2008年北京奧運退役前，一共為香港奪得26面國際賽事金牌，當中包括6次奧運冠軍。事實上他13歲才接觸跑步，後來獲港隊教練潘健侶賞識，開始接受正統訓練，2年後便有機會參加大賽。有趣是，從昔日訪問可見，當時的蘇樺偉根本不知道奧運是甚麼回事，只知現場有好多可樂飲，感到非常興奮。

原來蘇樺偉起初不是勤力的運動員，電影中拍到他會走精面，教練叫他跑3個圈，他會拗數跑兩圈，不成功便跑兩個行一個，原來這統統都是事實。他曾直言訓練好辛苦，隊友好認真，唔講笑。而此態度更曾令隊友極為不滿，奈何4X100要4個人參加，臨時踢走他即變相棄權，所以只有在不滿聲中一同踏上跑道。

「贏完仲要走多400米，好累」

結果蘇樺偉在賽事中負責最後衝剌，原來不是他跑得特別快，只是他在起跑和轉彎都技不如人，只好將衝線位置交給他。奇蹟地，偉仔在沒細想的情況下，出盡力去跑這一棒，結果真的以第一名衝過終點，令隊友另眼相看，更叫大家手執香港旗環繞場館走一圈，不過當時偉仔的反應是︰「我已經跑到無晒氣，好想去休息，點知贏咗要繞場一周，唔係嘛，仲嚟多個400米？」不過這個獎牌也改變偉仔對賽事的想法，只要努力練習就可以奪金，無意中真正愛上跑步。更慢慢開始加入個人訓練，最終跑埋100米、200米及400米賽事。

一眾隊友在亞特蘭大比賽中贏到金牌。（《媽媽的神奇小子》影片截圖）

不過當年蘇樺偉等人凱旋回歸後，未有獲李麗珊的英雄式歡迎，而且獲得金牌的獎金亦差一大截，令戲中飾演蘇媽的吳君如，跟記者講，希望爭取傷殘運動員跟健全運動員可以有同工同酬的待遇。而在最新預告，亦講到蘇樺偉因為要撐住家庭的收入，選擇退役去當速遞員，一句︰「如果我返去跑步的話，每個月政府津貼得3000蚊。」聽到令人心酸。

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