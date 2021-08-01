《幻險森林奇航》亞馬遜三大殺手　第一位寄生鯰會從尿道鑽入人體

由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、艾美莉賓特（Emily Blunt）主演的《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）現正上映中，這個改編自迪士尼樂園中著名遊戲的電影，將深入亞馬遜雨林的探險歷程搬上銀幕。戲中兩位有重重經歷，仲身陷險地，當中狄維莊遜更遇上活躍於亞馬遜流域的食人魚群，而牠就被稱為亞馬遜流域三大殺手中的第三位。

戲中的亞馬遜流域，營造一份恐怖感。（《幻險森林奇航》影片截圖）

《幻險森林奇航》都有不少精彩動作場面。（電影劇照）

第三位︰食人魚

食人魚屬於鋸脂鯉科，是雜食魚類的近親，廣泛分布在亞馬遜河流域、巴拉圭河等，口部擁有尖銳牙齒，並要通過牙齒構造來分別是否屬真正的食人魚。牠們屬群居生活，只要聞到血腥便會一擁而上。坊間經常流傳食人魚群的驚人速食，指將一頭牛掉進河中，不用５分鐘便得棚骨，不過有專家拍片證實，即使以禽鳥作餌，掉進河中的確會剩下骨頭，但速度沒想像中驚人。又有專家發現，其實食人魚是一種膽小類的魚類，正因為膽小，故要群居生活及覓食以壯膽。

+ 3

第二位︰電饅

電鰻是一種能短暫釋出強勁電力而聞名的淡水魚，牠在16世紀，被西班牙探險者乘船渡過亞馬遜河小支流時，數次踩到電鰻被電已發現。電鰻體型粗圓且長，最長可達250公分左右，活躍於亞馬遜河流域一帶，屬晝伏夜出品種，並以捕食小魚為生。之所以排名高於食人魚，因為食人魚都是牠獵食對象，牠會在魚群中放電，然後可來個食人魚放題大餐任食。有電鰻最高可輸出860伏特電力，而之所以電鰻不會被自己或同類電親，正因為牠體內有大量脂肪組織，是天然的絕緣體。

+ 1

第一位︰寄生鯰

寄生鯰是生長於南美洲亞馬遜河流域的魚，屬毛鼻鯰科，亦是暫時被發現的生物中，最小的脊椎動物，成體可小於10毫米，體色透明，無鱗，體形細長，因此很難在水中被發現，故人類容易被襲擊。由於牠屬寄生，其鰓上有刺，能鑽入大魚的鰓中，用刺鉤住寄生，以吸食魚血為生。同時，當人類澗河而行時，有機會被牠從尿道鑽入體內，據知因為人類尿液中有牠喜歡的氨及尿素，故特別愛鑽入。由於其近乎無形無色，所以是亞馬遜流域中令人聞風色變的頭號殺手。