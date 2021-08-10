7歲Cosplayer神還原《娃鬼回魂》　最愛恐怖造型摒棄公主角色

電影《娃鬼回魂》（Child's Play）中恐怖公仔「Chunky」一角形象深入民心，其造型亦深受觀眾歡迎，每年萬聖節總有人會穿起工人褲配間條T-Shirt，模仿這個暴力之餘又帶點可愛的角色。

美國有位7歲小妹妹，因為Cosplay《娃鬼回魂》而成為新聞人物，她獨愛扮演不同恐怖電影的角色，卻對迪士尼公主零興趣，也許就是因為這種反差萌而令她人氣急升。



Coral DeGraves兩歲便Cosplay《娃鬼回魂》中「Chunky」一角，神似又可愛。（IG圖片）

Coral DeGraves自兩歲起便迷上恐怖電影，女同學愛著靚靚扮公主時，她寧願抹上恐怖化妝，扮成一個又一個造型核突駭人的角色，更十分樂在其中。Coral DeGraves的父母開設社交網站戶口，為愛女紀錄每一個精心打扮的造型，《娃鬼回魂》、《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）、《驅魔人》（The Exorcist）、《猛鬼追魂》（Hellraiser）及《小丑回魂》（It）等，每一個都維妙維肖，最重要的是Coral DeGraves亦會擺出各種恐怖表情，但求形神俱全。

Coral DeGraves表示父母不允許她欣賞《驅魔人》。（IG圖片）

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「Coral從來對公主一類冇興趣，佢唔係刻意，而真係天生就不感興趣，佢就好似喜愛動物、熱愛冒險同女童軍咁，沉迷於恐怖同超自然嘅事物」，Coral的媽媽透露。而Coral就表示父母暫時不允許她欣賞《驅魔人》之類兒童不宜的恐怖片，靠一些零碎的電影片段來掌握角色，而她通常看靈異題材的紀錄片為主，網民認為Coral的舉動證明女生不一定要受社會規範，被迫喜愛公主及粉紅色，她們年紀小但亦可有自由意志。