迪士尼CEO Bob Chapek日前公開指Marvel超級英雄電影《尚氣與十幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)是「一個有趣的實驗」,在戲院上映45日後才會登陸旗下串流平台Disney+,跟《黑白魔后》(Cruella)及《黑寡婦》(Black Widow)於戲院及Disney+同步上映的做法不同。

劉思慕在IG霸氣反擊迪士尼。(網上截圖)

這番說話令《尚氣》男主角劉思慕大感不滿,於社交網站留言回應:「我們不是實驗品,我們是被低估的失敗者,我們是天花板破壞者,我們是經歷了艱難一年後,堅持下來的文化慶典及喜悅,我們是驚喜,我著X晒火準備在9月3日創造歷史,加入我們」。

不少網民指梁朝偉比劉思慕更似男主角。(IG圖片)

+ 8

《尚氣》未上映便不被睇好,一開始網民便批評劉思慕外型不討好、沒有星味難擔大旗;早前預告公開後,不少人認為劇情不吸引,製作質素欠佳;而外國媒體更預計《尚氣》會創下MCU最差開畫票房紀錄,現在連迪士尼都加入踩多兩腳,難怪劉思慕會如此生氣。