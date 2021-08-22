銀都機構著力發展戲院業務　總裁陳一奇︰相信市場愈來愈好

疫情下，香港戲院業曾飽受考驗，最轟動莫過於經營36年的UA院線，於今年3月全線結業，似乎向業界敲響了喪鐘，不過當旗下的戲院地點紛紛再招租時，很快就被楊受成旗下的英皇戲院、林建岳的MCL，以及黃百鳴的Cinema City瓜分，足見業界對香港戲院業仍充滿希望，而其中靜靜地起革命的，還有銀都機構的影藝院線，他們亦購入青衣UA。《香港01》訪問了銀都機構總裁陳一奇先生，談談往後的發展大計。

銀都機構總裁陳一奇先生，來港8年，漸對香港產生感情。「現在看香港電影，看到取景是熟悉的街道，也有份共鳴。」（葉兆康 攝）

青衣位置的優勢

銀都機構向來以投資電影為主要業務，戲院業務就只有九龍城一處，直至今年7月底，公司再購入前身的青衣UA，拓展其戲院業務，總裁陳一奇先生深信，在疫情開始舒緩下，香港電影市場只會愈來愈好。「銀都機構除了拍電影，發展戲院業亦是非常重要，市場永遠都在，我們相信只會愈來愈好。我看過一些資料，內地電影院的分佈和人口很多，廣東省有一億多人口，票房收入亦很好，但是以單座電影院創造的價值來算，還是香港的比較高，可見香港本身的消費市場很強，戲院數目跟人口比例依然不高，絕對有發展的潛力。」

銀都機構早前舉行短片活動，並於青衣影藝揭幕，開幕儀式找來電影界具份量的人物如︰莊澄、黃柏高、田啟文等到場支持。（劉智源 攝）

當日UA院線結業，業界關注的都是尖沙咀K11及銅鑼灣時代廣場，兩間在鬧市的戲院將轉手到誰手上，結果分別由MCL及英皇戲院奪得。問到陳總可有參與當中競爭，他坦言亦有考慮。「當然想多拿，但我們在剛起步的階段，走穩打穩紮路線，這些熱點我們都有考慮，不過很老實，價錢的確不合心水。」雖然最終只搶得青衣一處，不過陳總就直言其性價比不容忽視。「整個青衣人口不少，但就只有這間戲院，來自周邊的競爭會比其他地區少得多，加上在大型商場之內，人流不用擔心。」

銀都機構總部設於香港將軍澳影業路清水灣片場，一個充滿香港電影足跡的地方。（葉兆康 攝）

不應只限本土 放眼大灣區

隨住UA院線旗下的戲院再洗牌，香港戲院業變成製作跟放映一條龍，而銀都機構對於往後香港電影的發展亦有另一看法。陳一奇先生︰「過去一段時間，港產片題材比較單一，這是一個問題，小眾化會影響到整個香港電影在海外市場的影響力，外地市場不需要這些小眾題材，慢慢會對香港電影失去興趣，壓價錢、甚至不再買的情況也有，很要命。」

陳總喜愛香港的方便。「我在清水灣片場上班，清幽憩靜，但只要步行十數分鐘，便是大型購物商場，是很有趣的。」（葉兆康 攝）

要走出本土的單一，下一步就應該拓展開去，陳一奇先生認為要從大灣區開始。「我們要在個性以外，找到更大市場共性，這不單是要獲得香港本土觀眾的共鳴，發展到更大地方的人民都要有共鳴，那你的市場才會愈做愈大。大灣區跟香港有很多相同之處，語言、文化背景、思維，不要單單只看香港市場，由700萬人口到大灣區的近乎1億，然後再面向全國。能夠慢慢由香港發展到大灣區，你的市場便完全不一樣。」

陳一奇更覺得，香港應當要爭取，成為大灣區電影發展的龍頭。「香港本身就是中國電影的重鎮，最強勁的對手其實是自己，過去北方有更好發展，很多電影從業員都走散了，所以香港電影人要團結起來。」