楊紫瓊在戲中飾演尚氣老師「Jiang Nan」。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》由劉思慕(Simu Liu)、梁朝偉、陳法拉、Awkwafina、張夢兒等人主演,作為首套由華人擔正的Marvel超級英雄片,雲集不少大家熟悉的面孔。楊紫瓊於IG上載照片為新戲宣傳,與梁朝偉同框令不少網友相當驚喜。

楊紫瓊的《尚氣》角色海報,她飾演主角尚氣的姨媽。(Marvel)

楊紫瓊於《尚氣與十環幫傳奇》中,飾演主角尚氣的姨媽,與飾演尚氣爸爸的梁朝偉,二人都未有出席早前於美國洛杉磯舉行的全球首映禮。楊紫瓊因身在冰島一直缺席宣傳活動,她在8月25日上載與導演Destin Daniel Cretton以及片中3位演員梁朝偉、Awkwafina和錢信伊聚會時的合照,並預告:「尚氣!!部分出色的人士。。。陸續有來」