Marvel電影世界首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang‑Chi and the Legend of the Ten Rings)將於下周上映,除了梁朝偉、陳法拉及楊紫瓊等香港觀眾十分熟悉的演員外,原來元華都有份參演!不過《尚氣》在電影網站iMDB網頁中的演員名單中,就暫未見元華的名字。

早前《尚氣》導演在社交網站分享跟元華合照,暗示元華有份演出。(IG圖片)

楊紫瓊最新分享的幕後照,讓元華造型曝光。(IG圖片)

楊紫瓊今日(26日)在社交網站分享多張《尚氣》的幕後照片,其中一張是她跟男主角劉思慕、Awkwafina、張夢兒、Florian Munteanu及元華的合照,早前導演Destin Daniel Cretton已上載過跟元華的合照,外間都認為元華有份演出,到現在楊紫瓊分享的照片更見到他的戲中造型,更肯定他在演員名單之上。

有網民發現去年《尚氣》的殺青照已有元華。(網上截圖)

楊紫瓊亦有分享跟梁朝偉、導演及其他演員的合照。(IG圖片)

見元華穿上跟劉思慕及楊紫瓊同款紅色造型,相信他們同夥,楊紫瓊扮演尚氣的師父兼姨母,難道身手了得的元華飾演尚氣的師公?