《哈利波特》(Harry Potter)電影系列轉眼間已結束10年,戲中各位演員都有不同出路,其中於第2集《哈利波特:消失的密室》(Harry Potter and the Chamber of Secrets)及第5集《哈利波特—鳳凰會的密令》(Harry Potter and the Order of the Phoenix)中飾演「Colin Creevey」的Hugh Mitchell,已脫離影圈並成為一位攝影師。

「Colin Creevey」是哈利波特的頭號粉絲。(劇照)

Hugh Mitchell在社交網站標明自己是攝影師。(網上截圖)

相信影迷都記得Colin Creevey是哈利波特的頭號粉絲,經常隨身攜帶相機拍攝對方,而現實中演員Hugh Mitchell亦熱愛攝影,現在更成為真正的攝影師。當年Hugh Mitchell加入《哈利波特》劇組時只有13歲,現在32歲的他沒有大紅大紫,雖然拍畢《哈利波特》後有不少作品,但都是戲份不多的角色,後來曾轉行從事作曲工作,近年就成為全職攝影師。

