Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),將於今個星期9月2日香港上映,不少影迷已經等不及想睇到香港代表梁朝偉、陳法拉以及元華的演出!而專為MARVEL推出Figure人偶的Hot Toys今日亦公開梁朝偉在《尚氣》中文武的造型,雖然人偶頭像都有偉仔的氣質,但就有粉絲指激似增髮後的李子雄。

Hot Toys今日上載了多張梁朝偉《尚氣》的figure照。(hottoys@Facebook)

在相片公開後,已有網民將偉仔的相跟李子雄合拼,獲得不少網民讚好!大家發現尤其眼神,特別神似。雖然有點搞笑,但亦有粉絲覺得幾搞笑,更加想買。

出post不久,就有網民爆笑回應。(網上圖片)

只要是增髮後的李子雄,就好似。(網上圖片)